Yadhira Carrillo abre su corazón y revela que renovó votos matrimoniales con Juan Collado en la prisión

Más allá de la adversidad, Yadhira Carrillo está segura del gran amor que tiene por Juan Collado, a quien apoya de manera incondicional a lo largo de estos días tan difíciles, a varios meses de permanecer detenido en el Reclusorio Norte. Precisamente, la actriz ha abierto su corazón para revelar, por primera vez, uno de los acontecimientos más significativos en su vida personal, pues confesó que en un instante de este complicado periodo renovó votos matrimoniales con su esposo dentro de la prisión, un suceso que la ha llenado de felicidad y con el que refrenda el compromiso que asumió desde el primer día, el de permanecer junto a su amado en todo momento.

Con el sentimiento a flor de piel, Yadhira se expresó sobre este suceso que ha quedado grabado en sus recuerdos como uno de los más bellos, orgullosa de este importante paso del que ha hablado con total apertura. “Me volví a casar con él aquí adentro, de inicio, cuando entró aquí…”, dijo para las cámaras del programa televisivo Ventaneando, visiblemente tranquila durante una de sus visitas al Reclusorio Norte, espacio en el que suele conversar con la prensa sobre el proceso que enfrenta su marido, quien fue aprehendido el pasado 10 de julio de 2019.

En ese espacio, Yadhira también compartió detalles de lo que aconteció aquel día en que ella y Juan celebraron su amor por todo lo alto, un instante en el que además le reiteró que permanecerá junto a él bajo cualquier circunstancia. “Le dije, ‘mi corazón lindo, me vuelvo a casar contigo’, y traemos nuestro anillo, nuestra argolla, y le traje una argolla nueva. Le dije ‘me caso contigo hoy y otra vez, toda mi vida’. Y si por lo que fuera tú estuvieras aquí una vida entera, porque así lo quiso la vida, yo voy a estar una vida aquí contigo, una vida entera, donde tú estés yo voy a estar’…”, confesó. “No necesitas estar en un lugar específico, mi vida ha sido preciosa, y dentro de aquí mi relación amorosa se consolidó, porque ahora sí tengo tiempo para estar con mi esposo y él conmigo, porque él trabajaba mucho y no podíamos estar cerca y ahora sí, ahora somos una pareja muy padre…”.

Al ahondar en sus palabras, la protagonista de telenovelas se mostró muy segura de la postura que ha asumido desde que se reportara la detención de su esposo, a quien apoyará a como dé lugar y en todo momento. “Esto ha sido sin querer también una bendición disfrazada, porque a él y a mí nos ha unido tanto como uno solo. No voy a abandonar jamás a mi esposo, esté el tiempo que esté aquí, yo estaré con él antes que conmigo misma…”, agregó.

Antes de despedirse, Yadhira tampoco evitó romper en llanto cuando se le cuestionó sobre cómo logra salir adelante en medio de la adversidad, y aunque resulta difícil no ha bajado la guardia en ningún instante. “Estoy fuerte, hay momentos tristes en mi soledad no salgo de mi casa, me cuesta mucho trabajo salir de mi casa, no tengo mucho ánimo, energía…”, aseguró. En ese mismo espacio reveló si tiene planes o no de regresar a trabajar en algún momento, aunque por ahora la prioridad es su esposo. “No, todo ese tema Juan no lo habla conmigo en lo absoluto (el económico). Yo regresaré, si tengo ganas de regresar a trabajar en algún momento como una terapia emocional, de querer compartir algo en teatro, algo bonito, por supuesto siempre constructivo, quizá lo pueda hacer. Pero ahorita no, ahorita mi esposo me necesita y estaré con él, en donde él esté yo voy a estar con él, por supuesto…”, contó.

