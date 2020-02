Vanessa Bryant demanda a la empresa que operaba el helicóptero en el que murieron su esposo Kobe y su hija Gianna

En medio del dolor por el que atraviesa Vanessa Bryant, ha decidido tomar acciones legales en contra de la compañía que operaba el helicóptero en el que viajaban su esposo, Kobe Bryant, y su hija Gianna, así como las otras siete personas que perdieron la vida al desplomarse la aeronave, incluido el piloto. Esta noticia ha sido dada a conocer el mismo día en que la viuda, cobijada por el cariño de los seguidores del basquetbolista y amigos cercanos a su familia, rindieron un sentido homenaje a la estrella de Los Lakers, que a lo largo de los años forjó una de las carreras más prolíficas en el mundo del baloncesto.

De acuerdo con reportes que han sido dados a conocer, los abogados de Vanessa presentaron la demanda este lunes 24 de febrero en la Corte Superior de Los Ángeles, y en la misma se especifican varios de los puntos por los que recae la responsabilidad del accidente en el piloto, Ara Zobayan. Entre los puntos a destacar se ubican varios errores, por lo menos ocho, entre ellos el de no abortar el vuelo, no evaluar las condiciones climáticas y haber volado en condiciones que no le permitieron controlar la aeronave, tan solo por mencionar algunos.

Entre los detalles que han salido a la luz se ha informado que la querella introducida es en contra de la compañía Island Express Helicopters, la cual, tras el incumplimiento de su deber y negligencia, “causó daños y lesiones que fueron denunciados…”, retoma el Daily Mail de dicho documento en el que también se incluye que “Kobe Bryant murió como resultado directo de la conducta negligente de Zobayan, por el cual el demandado de Island Express Helicopters es indirectamente responsable en todo lo que respecta…”.

Recordemos que semanas atrás, funcionarios de la Junta de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, dieron a conocer que el helicóptero no estaba equipado con un equipo de alerta de terreno, el cual habría sido imprescindible para informar al piloto que se encontraba cercano a una ladera. Del mismo modo, esta dependencia no ha determinado las causas del desplome en Calabasas, aunque descartó que hubiera signos de falla mecánica.

Mientras tanto, las despedidas a Kobe Bryant han sido rotundas durante su homenaje póstumo en el Staples Center de la ciudad de Los Ángeles, escenario en el que su viuda tomó la palabra para expresar el amor incondicional que tiene por su esposo y su hija, a quienes recuerda con mucho cariño. “Eran tan fáciles de amar. Todos gravitaban naturalmente hacia a ellos. Eran divertidos, graciosos, tontos y amaban la vida. Estaban llenos de alegría y aventura”, dijo durante una parte de su discurso.

