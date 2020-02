Qué desató la polémica en la final de 'Mira Quién Baila' donde participó Sofía Castro

Lo prometido es deuda y tal como lo vaticinó la producción de Mira Quién Baila, la final de su octava temporada estuvo de infarto. Anoche, los tres finalistas, Sofía Castro, Kiara Liz y Adrián Lastra dejaron el alma sobre la pista, pero solo uno se alzó como el gran triunfador, decisión que estuvo en manos del público y causó polémica entre los concursantes y el público en el estudio que, se mostró inconforme, al escuchar que ni Sofía, ni Adrián consiguieron la victoria y de 25 mil dólares que serán destinados a la fundación que apoyaba.

Todo comenzó desde la primera fase de eliminación, cuando el español Adrián Lastra fue anunciado como el tercer lugar. La resolución no fue bien recibida por los presentes en el foro que no podían creer que el actor, quien había destacado por su desempeño en la pista, fuera el primer eliminado. El segundo momento de tensión se vivió al finalizar la emisión cuando Javier Poza, presentador del programa, dio a conocer que Kiara era la ganadora, en ese momento, incluso ella no podía creer la decisión del público.

Tras la incomodidad que, se hizo evidente por parte de jueces, público y hasta en los otros finalistas, las redes sociales que convirtieron en el foro en el que varios televidentes se mostraron en desacuerdo. Sobre esta situación, Adrián Lastra comentó: “De corazón, desde el primer día, infinitas gracias por todo el apoyo, de verdad, de corazón. No es que esté infeliz, ni nada, es imposible, el público me ha dado un cariño que yo no me esperaba y me lo llevó aquí (en el corazón), estoy infeliz por otras cosas; no infeliz, sino como insatisfecho, no porque considere que ‘yo tenía que ganar’, no, no, estamos hablando de otra historia. Yo sé jugar, yo sé jugar muy bien, un montón de juegos, sé cuándo se actúa, por una razón o por otra; yo sé jugar futbol y sé que cuando un equipo marca cinco goles y, el otro equipo, marca dos, el que gana es el que ha marcado cinco goles, entonces traigo un revolú en mi cabeza”.

Por su parte, Sofía Castro también habló de su segundo lugar: “Yo estoy muy contenta, estoy muy agradecida con esta experiencia, fue para mí un gran reto. Para mí, mi segundo lugar, en lo personal, es un primero; me llevo al público, me llevo a mi gente a toda la gente que estuvo conmigo a lo largo de esta temporada, a mis compañeros, a este maravilloso equipo, a los coreógrafos, bailarines (…) Fue una gran experiencia, a los jueces, a mi papá, a mi mamá y a mi novio y a toda la gente que me acompañó”, detalló la mexicana. Más tarde, en entrevista para People en Español dijo: “Sí me hubiera gustado que la decisión de los jueces valiera un poco más en esta gala y agradecerle a los tres porque con los tres crecí mucho”.

Todavía sorprendida por el resultado, la ganadora detalló cuál fue su estrategia para conseguir el triunfo: “Yo no lo podía creer, cuando yo empecé en Mira quién baila dije: ‘¡Yo quiero ganar!’, pero semana, tras semana, yo decía, una semanita más y fui trabajando escalón por escalón, yo no estaba pensando en la cima, siempre contando con el apoyo de mi gente, siempre aprendiendo y más que buscar que el jurado me aplaudiera, yo buscaba satisfacerme a mí, crecer yo, satisfacerme a mí, ver que si me enfocaba yo podía conseguir lo que yo quería”, explicó la puertorriqueña.