Jacky Bracamontes da detalles de cómo fue trabajar con un ex: 'Era complicado'

A través de los años, Jacky Bracamontes se ha convertido en una profesional frente a las cámaras, y no solo en su faceta de conductora de televisión, sino también como actriz. Prueba de ello fue que, años atrás, y a poco tiempo de concluir su noviazgo con Valentino Lanús, la tapatía tuvo que asumir el hecho de volver a trabajar con su ex, algo que si bien no fue sencillo, al final logró resolverlo. Lo cierto es que hoy ha decido compartir esta peculiar anécdota, a propósito del tema abordado durante una reciente emisión del programa Netas Divinas, del cual forma parte.

En un instante de la charla, Jacky tomó la palabra para dar detalle de su experiencia, una etapa de su vida en la que estaba entregada de lleno a su profesión como actriz. “Yo también trabajé en una novela, duré cuatro años y medio con Valentino, terminé con él y después de eso me invitaron a hacer Las Tontas no Van al Cielo con Jaime Camil y con él, de protagonista…”, recordó la ex reina de belleza, quien suele ser transparente con diversos aspectos relacionados a su vida personal.

Y para despejar cualquier duda, Jacky ahondó en sus palabras, y reveló cómo era la situación en el terreno profesional durante la convivencia con su ex dentro de los foros de televisión. “La cosa aquí (es) que no nos llevamos mal, porque él me cae muy bien, pero pues de todas formas era… complicado…”, confesó Jacky, que en su momento, tanto ella como Valentino, conformaron una de las parejas más populares del espectáculo.

Por aquellos días, la situación complicada de trabajar con su ex tenía una clara explicación, algo de lo que Jacky habló sin más rodeos y que simplemente ha quedado en el pasado. “De alguna forma se sentía como natural, pero fue como complicado porque yo ya tenía novio…”, recordó la hoy esposa de Martín Fuentes, que no se vio limitada por esa circunstancia a la hora de hacer su trabajo, dando lo mejor de sí misma en todo momento, tal y como lo demostró durante su participación en esa historia del año 2008, en la que además dejó claro que su talento era incontenible.

Jacky Bracamontes y Valentino Lanús iniciaron su romance por allá de 2001. Desde ese momento, se convirtieron en una de las parejas favoritas de la televisión y era común verlos siempre de lo más cariñosos por todos lados, sin embargo, ese episodio llegó a su fin cuatro años y medio después. Recordemos que fue también en otro episodio de Netas Divinas que la tapatía contó que durante su noviazgo con el galán de telenovelas, y por sugerencia de él, consultó a una especialista en ángeles, a la que le preguntó si llegaría al matrimonio con Valentino, cuestionamiento por el que obtuvo un “no” rotundo.

