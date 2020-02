¿El pecado de Angelique Boyer? La actriz sorprende con radical cambio de look La actriz compartió con sus seguidores en redes sociales el resultado de una transformación que formará parte de la imagen que utilizará en su nuevo proyecto

El misterio ha comenzado, Angelique Boyer dejó más preguntas que respuestas en su último post en Instagram, donde compartió dos imágenes del radical cambio de look al que se sometió para dar vida a su nuevo personaje en la ficción. Sin dar más detalles, publicó estas fotos donde la vemos con el cabello estilo bob, muy negro que, complementó con un maquillaje en el que sus ojos simularon un toque muy oriental, resultado de un delicado delineado. En estas instantáneas también utilizó una especie de Kimono, prenda originaria de Japón.

“¿Qué les parece mi cambio de look?”, escribió la actriz como descripción de la publicación en la que añadió: “@Clautijeras @chriscutyourhair & @Betti_castaneda trabajaron durante horas, depositando su talento y creatividad en mí. Muy agradecida con ustedes, que sean parte de la creación de ‘Elisa Cantú’, ¿será así?, ¿qué opinan?”, se lee en el feed de la actriz.

El radical cambio de look de la actriz provocó la reacción de más de 300 mil de sus seguidores, entre ellos, su novio Sebastián Rulli, quien le escribió: “Uff con lo que le gustan los ojos rasgados al Dragón”, haciendo referencia a la inclinación, por las mujeres asiáticas, que tiene su personaje de la serie de Netflix. Aunque no dio detalles del proyecto para el que está creando esta imagen; tantas referencias orientales dieron pie a varias especulaciones, entre ellas, la posibilidad de que sea la protagonista del remake del clásico, escrito por Yolanda Vargas Dulche, El Pecado de Oyuki que, en 1988, protagonizó Ana Martín.

Si bien se había dicho que estas producciones de La Fábrica de Sueños habían terminado con La Usurpadora, Rubí y Cuna de Lobos, recientemente, Boyer habló en la NATPE Miami, una de las ferias de contenidos más importante a nivel mundial, de los proyectos de Televisa para este 2020: “Vienen muchas cosas hechas con el corazón, vienen de verdad muchos proyectos de verdad muy buenos, de verdad muy entrañables como La Fábrica de Sueños, mucha comedia, mucha programación para la familia con contenidos totalmente diferentes a lo que han visto”.

Aunque no se tiene en el radar la creación de un remake de El Pecado de Oyuki, de lo que sí se ha hablado Boyer, es de la posibilidad de volver a trabajar con Giselle González en la adaptación de una telenovela de origen turco donde se ha dicho que el galán será Andrés Palacios: “Yo, la verdad, procuro no hablar de más, eso ya le corresponderá a Giselle, ella todavía está tomando decisiones y espero que me toque, porque tengo muchas ganas de trabajar con ella”, comentó a Televisa Espectáculos, la semana pasada.