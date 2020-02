Las optimistas declaraciones de Ferdinando Valencia ante la adversidad

Unidos ante la adversidad, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman han logrado salir adelante, luego de que en meses pasados atravesaran por la pérdida de su pequeño Dante. Sin embargo, hoy la pareja se mantiene firme, siempre mirando con optimismo hacia el futuro y asumiendo con madurez cada uno de los acontecimientos que han tenido lugar en su vida. Precisamente, el actor ha hablado al respecto, revelando cómo de manera personal ha hecho frente a este episodio, que no lo ha hecho dudar sobre sus creencias, y que además le ha permitido reiterar el gran amor que tiene por la vida.

De lo más sincero, Ferdinando habló de cómo se siente en este momento, en el que además de permanecer pendiente de su familia, ahora con el pequeño Tadeo en casa, se mantiene enfocado en su trabajo, esta vez con su regreso a las telenovelas como parte del elenco de Como Tú No Hay 2. “Trato de fluir, gozo mi carrera, la disfruto y si me preguntan si es terapia no lo sé, porque no pienso en eso, voy viviendo con mis circunstancias…”, declaró el actor en entrevista con el diario mexicano El Universal.

En ese espacio, Ferdinando también habló de la manera en que ha asumido la partida de su hijo, algo que en absoluto ha cambiado su postura sobre la fe, pues se encuentra enteramente agradecido por la gran oportunidad que la vida le ha brindado. “Sé convivir con el dolor, sé aceptarlo, sé perdonarme cuando me duele algo, perdonar a la vida, muchos me dicen que si me enojo con Dios, pero yo no tengo que perdonar a quien me ha dado todo, estoy feliz con él, con lo que me ha dado”, dijo durante su charla, en la que además reiteró su compromiso por hacer todo para que su hijo sea feliz.

Lo cierto es que tanto Ferdinando como Brenda hoy escriben las páginas de su historia de amor cobijados por el cariño de su familia, y motivados por cada una de las alegrías que les brinda su pequeño. A la par de esto, mantienen vivo el recuerdo de Dante, a quien honran constantemente con lindos mensajes, mismos que comparten a través de sus redes sociales, en donde sus fanáticos les hacen llegar un sinfín de mensajes con buenos deseos.

Y claro, hoy Ferdinando y Brenda disfrutan al máximo cada instante, celebrando cada uno de sus logros por todo lo alto, como el reciente debut de Tadeo en la televisión, mismo que presumió orgulloso y que le mereció todas las felicitaciones de sus fans. A tenor de esto, el galán de telenovelas ha dicho que espera que su hijo se convierta en un buen hombre, una labor a la cual está dispuesto a entregarse de lleno para brindarle la mejor orientación y apoyo a lo largo de su vida.

