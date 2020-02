Ben Affleck de su ex Jennifer Lopez: 'Le deseo lo mejor con su matrimonio nuevo'

A lo largo de su vida, Ben Affleck no ha escapado de ser cuestionado sobre los acontecimientos relacionados con su vida amorosa, y no solo por la bella relación que tuvo con su exesposa Jennifer Garner, sino también por aquellos años en que mantuvo un romance con una de las mujeres más bellas del espectáculo, nada más y nada menos que Jennifer Lopez. Y es que más más allá de las diferencias personales que en su momento dieron pie a la ruptura, el galán de cine ha dado muestra del gran afecto que tiene por la ‘Diva del Bronx’ a quien se ha referido con toda amabilidad al opinar sobre su boda con Alex Rodriguez.

Aunque trató de ser discreto en torno a este tema, Affleck fue directo al hablar de JLo, a quien le guarda estima y le desea lo mejor en esta etapa de su vida en que disfruta del amor, algo de lo que han sido testigos sus fanáticos de todo el mundo. “A mí me gusta Jennifer Lopez mucho, es una cosa muy buena para mí saber que ahora tiene el respeto que se merece…”, dijo el intérprete durante una charla con El Gordo y La Flaca.

Por supuesto, Ben no dudó en expresar el gusto que le da saber que su ex está lista para llegar al altar, así que aprovechó para enviarle sus buenos deseos. “También es una mujer muy buena. Y parece que está muy contenta ahora con su novio, le deseo lo mejor con su matrimonio nuevo…”, dijo de lo más sonriente en la entrevista. Por si fuera poco, reaccionó de una manera muy simpática cuando el reportero le preguntó si asistiría o no a la boda, esto luego de que en días pasados la intérprete confesara que estaba dispuesta a invitar a sus ex a esta celebración. “¡Mucha suerte!”, respondió de muy buenos ánimos.

Recordemos que el romance entre Ben Affleck y Jennifer Lopez fue uno de los más comentados en su momento, y aunque ha transcurrido más de una década desde que pusieron punto final a su historia de amor, las razones que dieron pie a esa ruptura nunca han quedado claras. “Creo que en otro momento diferente, quién sabe qué pudo haber sucedido, pero había un amor genuino ahí…”, dijo la también actriz años atrás para People, rememorando así aquel noviazgo que surgió en 2002 con el rodaje de la cinta Gigli, en la que ambos participaron.

Por ahora, Ben se encuentra enfocado en sus proyectos profesionales, esta vez con la reciente promoción de la cinta titulada The Way Back, de la cual es protagonista. Así, ha pasado la página de varios episodios en su vida, aunque en reconoce que, en el terreno sentimental, el hecho de haberse divorciado de la madre de sus hijos, Jennifer Garner, es una de las cosas de las que hoy se arrepiente. Sin embargo, continúa dando pasos firmes para salir adelante, algo que ha logrado gracias al apoyo de sus seres queridos.

