Paola Rojas profundizó sobre el problema de salud que la llevó al quirófano, dos veces, el año pasado

En un acto sin precedentes, Paola Rojas protagonizó su charla más sincera en el programa de Yordi Rosado, La última y nos vamos, donde por primera ocasión habló, no sólo de lo doloroso que resultó su mediático divorcio, también reveló que tras atravesar este difícil momento se enfrentó a una crisis de salud que la llevó, en dos ocasiones al quirófano, el año pasado. Ahora que ha digerido ambas situaciones, la periodista hace una reflexión y explica cómo cree que reaccionó su cuerpo ante tanta presión, pues recordemos que mientras la polémica pasaba, jamás dejó de asistir al trabajo y de continuar con la rutina, situación que trató de mantener por el bien de sus hijos.

Paola aseguró que debido a que no dejó que las emociones se apoderaran de ella, pues considera que en su lista de prioridades, se dejó en último lugar: “No puede atender esa parte, no pude llorarla y sí creo que no fue una casualidad lo que me ocurrió después, que justo tuve un tema médico, no grave, pero sí me parece que, claramente, somaticé. O sea, me tuvieron que operar el año pasado, dos veces, terminé en el oncólogo y justamente en el útero”, explicó.

Visiblemente emocionada, la periodista consideró que este problema de salud fue una sabia manifestación de su cuerpo: “Me conmueve lo que hizo mi cuerpo, me conmueve todo eso que ocurrió. Pero lo que sí te digo es que, era eso y el acoso de los medios, los periodistas en todas partes y yo no paraba, porque seguía haciendo mi programa de radio, mi noticiero de tele”, recordó.

Fue cuando ella hablaba de cómo reaccionó su cuerpo que Yordi Rosado interrumpió y le dijo: “Mucha gente no sabe qué es somatizar. A veces las emociones las conviertes en una situación física y, un poco, lo que está diciendo Paola en este momento es que, tantos ataques llegaron directo a tu cuerpo y que no es una casualidad que haya sido en el útero y llegaste a oncología, me imagino, que tuviste algún tumor, ¿estás bien?, porque esto no lo habías comentado?”, la cuestionó.

Segura, Paola respondió: “Estoy bien, estoy en observación, tengo que mantenerme en observación, pero estoy bien (…) Me parece que es una forma de manifestarse, de desahogarse y una forma que además tuvo solución, porque lo detecté a tiempo, porque también con eso soy super cuidadosa y hago periódicamente mi Papanicolau”, detalló para rematar su idea con la frase: “Lo detecté a tiempo y lo resolví a tiempo”.

Aunque no dio detalles de qué situación de salud la llevó al quirófano, Yordi complementó: “Una situación física que a todos nos da miedo, hasta la palabra nos da miedo”, fue en ese momento que Paola, con toda la entereza que la caracteriza comentó: “Yo no la uso, siento que le doy poder si la menciono”. Por último aseguró que su salud se encuentra bien y que jamás se dejará vencer ante una adversidad, al contrario, estos capítulos en su vida la han llenado de lecciones que valora.