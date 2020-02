Doña Silvia Pinal deja el hospital con muy buen ánimo: ‘Tengo que portarme mejor’

El pasado fin de semana Silvia Pinal fue ingresada a un hospital, y aunque en un principio esta noticia preocupó a sus fans, más tarde se confirmó que se encontraba bien y la situación no era de gravedad. Tras pasar los últimos días internada, la actriz ya fue dada de alta y ha sido ella misma quien, de viva voz y con muy buen ánimo, ha explicado las indicaciones que le han dado los médicos y ha manifestado sus deseos de regresar al trabajo lo más pronto posible.

“Estaba yo preocupada esperando los resultados, pero cuando vi los resultados y vi que estaba muy bien me tranquilicé y gracias a Dios ya me voy a trabajar otra vez”, comentó la diva a los medios que la esperaban a su salida del hospital donde permaneció desde el pasado 15 de febrero. Hace un par de días, aún desde el nosocomio, la actriz explicó que fue hospitalizada debido a una inflamación en la vejiga y aunque rápidamente se recuperó, los doctores le recomendaron quedarse un poco más de tiempo para hacerse unos estudios y descartar cualquier otro padecimiento.

“Todo ha estado muy bien, fue un estudio que yo me tenía que hacer, pero para no ir a Estados Unidos me lo hice aquí, ya me entregaron los resultados, son estupendos y me siento muy bien porque bendito sea Dios estoy sana, estoy bien, no hay nada más que alegar ni nada más qué agregar”, aseguró la estrella del Cine de Oro Mexicano.

Y ahora que los exámenes no han arrojado nada negativo, Silvia está lista para retomar sus actividades, eso sí, siguiendo cuidadosamente las indicaciones de sus doctores. “Pues que me tengo que cuidar un poquito más, que tengo que ser muy cuidadosa, tengo que llevar una dieta más rigurosa, tengo que portarme mejor”, dijo la actriz de 88 años con su característico sentido del humor. “Y de paso me voy a dar una buena adelgazadita que me va a venir muy bien”. Ante las insistentes preguntas de la prensa sobre cómo se siente ahora, ella contestó entre risas: “¿Pues cómo me ven muchachos?”, dijo antes de tararear sonriente. “Yo me quiero mucho”, aseguró.

Además de la constante supervisión médica que tuvo estos días, Silvia confirmó que sus hijos han estado muy al pendiente de ella. “Pobrecitos estaban muy preocupados, hasta que les dijo el doctor: ‘Ya no se preocupen’ y pues estamos bien y órale a trabajar”, comentó la actriz, quien no dejó de agradecer el interés y cariño de los medios y reiteró su compromiso de estar siempre en contacto con su público a través de ellos. “Cuando quieran que les dé una noticia o lo que quieran, o una pregunta lo pueden hacer porque ya tengo el tiempo y el gusto de atenderlos”, aseguró.

