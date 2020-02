Eduardo Santamarina y la petición que le hizo a su hijo Roberto, antes de que debutara en el futbol

Recientemente, con 19 años de edad, Roberto Miguel, uno de los gemelos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina debutó en el equipo de futbol de Los Leones Negros de la UDG; situación que llena de orgullo a sus padres, quienes lo apoyan al 100% en este sueño de convertirse en futbolista profesional. En medio del júbilo que le provoca ver a su hijo consiguiendo sus objetivos, Eduardo Santamarina habló de la petición que le hizo al joven antes de que su debut en la cancha.

En entrevista para el programa Hoy, Eduardo reveló que su hijo, además de ser futbolista, está comenzando una carrera universitaria en Ingeniería: “Se está aventando dos profesiones en una porque, además, todos lo sabemos cómo en un momento dado puede ser muy cruel la vida y corta, de un atleta de alto rendimiento, no sabes si te vas a lesionar o no, entonces, debes de tener Plan B. Fue lo que su mamá y yo le comentamos”, explicó el actor.

Eduardo aseguró que los tiempos en el futbol han cambiado y que ahora los jugadores deben estar más preparados, no sólo en el juego, también académicamente: “Las escuelas de futbol, ya también les empiezan a dejar ese chip a los chavos, ya no es como antes, que los veían ahí en el llanero y decían: ‘¡Oye!, ¿pero no tiene ni primaria?, no importa así tráetelo’, no, antiguamente así era, ahora no, ahora ya las escuelas también, ya les exigen, por muy bien que juegues, pero tienes que tener un oficio”, comentó.

Santamarina reveló que él y su exesposa Itatí Cantoral hablaron con su hijo sobre la vida de un atleta de alto rendimiento: “Sí, claro, lo coucheamos ahí y uno como padre lo que quiere ver es que tus hijos se realicen y se desenvuelvan en lo que ellos escojan”, detalló. Mientras Roberto Miguel trabaja duro para ser una estrella en la cancha, su gemelo, José Eduardo, quiere seguir los pasos de sus papás en la actuación, proyecto de vida en el que Itatí y Eduardo lo apoyan completamente.

