Yadhira Carrillo: 'Una relación hermosa no se puede romper porque un hombre tuvo una cana al aire'

La reciente visita de Yadhira Carrillo al Reclusorio Norte fue distinta a las anteriores. Y es que en esta ocasión, la actriz dejó a un lado los aspectos legales en torno a la detención de Juan Collado, para hablar del gran amor que tiene por su esposo, a quien además consintió con un dulce detalle por el mes del amor y la amistad. Y claro, más allá de la adversidad por la que atraviesa, la estrella reconoce que ha mirado el lado positivo de esta circunstancia, pues asegura que hoy se encuentra más unida al hombre de su vida, con quien dice ha establecido una relación de respeto mutuo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“Son mejores nuestros momentos aquí adentro que un día del amor y la amistad porque él siempre trabajaba fuera, entonces aquí estamos juntos todo el tiempo y nuestra relación se ha hecho todavía más fuerte y bella…”, confesó de lo más sincera Yadhira para las cámaras del programa televisivo Despierta América. Es así como la protagonista de telenovelas dio muestra de lo que siempre ha dicho, que permanecerá junto a Juan siempre que sea necesario, sobre todo en instantes como este.

Y claro, aprovechó el espacio para hablar del gran respeto que tiene por su esposo, y de ese acuerdo al que ambos han llegado, algo que, como nunca antes, compartió frente a las cámaras y los micrófonos de los medios de comunicación. “Yo siempre lo he dejado ser, que haga lo que necesita, el tiempo que necesita, no soy una persona que está detrás de Juan, nunca pensando ‘¿y dónde estás? ¿con quién estás? ¿a qué hora llegas? Y ¿qué estás haciendo?’ nunca, nada de esas cosas. Siempre le he dicho a Juan: ‘Juanito, en el momento en que tú ya no estés a gusto, en ese momento yo soy la primera que te digo que yo me retiro…”, aseguró.

VER GALERÍA

Yadhira tampoco escapó de ser cuestionada sobre si perdonaría o no una infidelidad, una situación sobre la cual ha reflexionado, a la par de tener una opinión muy clara sobre los hombres. “No es que perdones o no una infidelidad, es que creo que es importante también saber sentarse a hablar qué es lo que está pasando. Yo siento que todos los hombres son infieles, o el 99.99 siento que son infieles. Y siento que a veces una relación hermosa no se puede romper porque un hombre tuvo una cana al aire, un resbalón. Yo sí soy muy fiel…”, dijo con seguridad.

Finalmente, Carrillo despejó todas las dudas en torno al por qué tanto ella como Juan han preferido no tener hijos, aunque ambos tienen la fortuna de disfrutar de su familia. “Ha sido delicioso para mí porque tengo hijos con sus hijos, entonces con eso para mi es perfecto porque yo sigo mi vida de una manera muy tranquila, entonces sigo viviendo como de luna de miel con él, aquí o en donde estemos. No tiene que ver el lugar…”.

VER GALERÍA