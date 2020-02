¿Biby Gaytán está preparando su regreso a la pantalla chica?

Después del éxito que representó su regreso a la actuación, en el musical Chicago, suena fuerte el rumor de que Biby Gaytán estaría alistando su vuelta a la pantalla chica, pero no en un melodrama, más bien, en un programa dominical. Ante el inminente estreno de la nueva temporada de Pequeños Gigantes, se maneja fuertemente el nombre de la actriz como parte del panel de jueces, ¿será?

Hace un par de semanas, durante el programa de Con Permiso, Martha Figueroa dio a conocer que Gaytán podría sustituir a Verónica Castro en esa emisión, conducida por Galilea Montijo. Aunque no había confirmación de la actriz, la periodista de espectáculos aseguró que era casi un hecho; también destapó la participación de María León, compañera de Biby en Chicago.

Tras dar a conocer dicha información, el pasado viernes 14 de febrero, Figueroa volvió a hacer referencia de la posible participación de Gaytán en el programa transmitidos los domingo misma que, aseguró, se ha venido abajo: “La semana pasada, en exclusiva, les contamos que en la producción de Pequeños Gigantes tenía muy escondidos a los jueces y aquí les dijimos quienes iban a ser: dijimos que Albertano, porque él está haciendo los castings; María León, confirmadísima (…) parece que la que se les cayó, que ya habían llegado a un acuerdo, fue Biby Gaytán”, comentó. “Parece ser que, casi, Biby que no”.

Fue en septiembre pasado, luego de 15 años fuera de los escenarios, que la actriz decidió regresar a la actuación con su papel de Velma Kelly, trabajo donde ha dado lecciones de talento, consiguiendo conquistar, no sólo al público, también de la crítica, que la ha colocado entre las mejores actrices de musicales de México.

A su regreso, Biby también habló con los medios de comunicación sobre si con este proyecto retomaría de nuevo su carrera profesional: “No lo sé porque voy tomando la vida como va viniendo. Es decir, no puedo saber qué va a pasar… Mis hijos han estado muy acostumbrados a que esté con ellos, pero al mismo tiempo les da tanta alegría ver a su mamá realizada en lo que le gusta hacer que me ayudan al cien, y los grandes me ayudan también un poquito con los chiquitos…”, reveló a finales de 2019 al programa Despierta América.

