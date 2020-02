Así fue el regreso de Angélica Rivera a la TV y no fue cómo lo esperábamos: ‘Hoy vengo de mamá’

“¡Hola!, perdón, no quiero interrumpir, buenas tardes”, con esta frase, Angélica Rivera realizó su gran regreso a la televisión en el programa dominical, Mira Quién Baila, emisión en la que participa su hija Sofía Castro y que se transmite en Estados Unidos. En apoyo a su primogénita, la ex Primera Dama accedió a asistir a un ensayo de la joven, para expresarle su apoyo: “Vengo a decirte que me siento muy orgullosa de ti, todo lo que estás haciendo ha valido la pena y aquí estoy”, comentó la actriz en medio de un abrazo con Sofía.

Visiblemente conmovida, Castro le comentó a Rivera lo especial que era para ella tenerla presente en ese ensayo: “Agradezco que estés aquí, porque sé que es complicado”, a lo que Angélica respondió, dejando claro que su visita era de carácter familia y no profesional: “Hoy vengo de mamá. Yo quiero que la gente sepa que vengo de mamá, que vengo a apoyar a mi hija, que vengo a darle consejos, que vengo a darle mucha fuerza y sobre todo agradecerte Sofi, quiero agradecerte públicamente, porque has sido un pilar muy fuerte cuando más te he necesitado, ahí has estado”, explicó.

Angélica Rivera le quiso dejar claro a su hija lo especial que ha sido desde el día en que llegó a este mundo: “Decías en el video que querías demostrarles a tus papás que estábamos orgullosos de ti, ¿sabes qué?, lo hemos estado desde que naciste, porque eres una guerrera, porque eres una niña buena, fuerte y aquí estamos”, dijo Angélica provocando las lágrimas de Sofía.

Como parte de esta cápsula, Castro admitió lo difícil que había sido lidiar con los señalamientos y ataques que en redes sociales son dirigidos a ella: “Mi mamá es la mujer que más admiro, la que me ha dado la fuerza suficiente para enfrentarme a cualquier cosa. Yo dudé de Sofía mucho tiempo, porque fueron tantos los ataques y tantas las burlas a mi persona que, hoy soy la mujer por ella”.

Sobre las dudas que ha experimentado Sofía, su mamá comentó: “Siéntete muy orgullosa, muy orgullosa de llevar el Castro y el Rivera, todos los hijos se deben sentir orgullosos de sus padres, cuando sus padres están, por eso tu padre y yo estamos aquí, juntos apoyándote siempre”, por último, Angélica cerró su participación con la frase: “Y sí, estoy orgullosa de ser la mamá de Sofía Castro”, finalizó.