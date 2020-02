Más agradecido que nunca, Memo del Bosque celebra su cumpleaños más significativo

Para Memo del Bosque este 2020 es, sin duda, uno de los años más especiales de su vida. Después del trasplante de médula al que se sometió a finales de 2019, el productor está “completamente limpio” del cáncer, con el que luchó desde septiembre de 2017. Luego del éxito que resultó este procedimiento médico, que le ha ofrecido una segunda oportunidad, este fin de semana, celebró su cumpleaños más especial, pues lo hizo en compañía de su familia.

A través de su cuenta de Instagram, el productor compartió una foto, al lado de su pastel (de temática de su equipo de americano favorito, Los Cowboys de Dallas), que acompañó del texto: “Gracias a todas las personas que hicieron posible, con sus oraciones, que hoy esté disfrutando un año más de vida. A Dios, por su milagro y por darme otra oportunidad, a mis hijos, Vica, amigos y toda mi familia”.

La publicación de Memo del Bosque provocó la reacción de más de 11 mil de sus seguidores, entre ellos, Chantal Andere, Inés Gómez Mont, Olivia Peralta, Erik Rubín, entre otros famosos que, a la distancia, celebraron con él este año de vida. Entre las felicitaciones más emotivas vimos la de Andrea Legarreta quien le escribió: “¡Feliz cumple Memo adorado! Que Dios te siga llenando de bendiciones".

Por su parte, su esposo, Vica Andrade, también utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas líneas, en las que agradeció tenerlo sano y en casa: “¡Seguimos celebrando la vida! Hoy por tu cumpleaños @Memodelbosque, porque tenemos un Dios que lo puede todo, sobrenatural, que lo único que desea es amarnos y que seamos uno con él. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Gracias infinitas por tu oración”, escribió la conductora.

Hace dos semanas, Memo del Bosque concedió una reveladora entrevista a Jorge Van Rankin, para el programa Hoy, donde confirmó que tras el trasplante, no hay indicios del cáncer: “Físicamente puedo sentirme un poquito cansado, pero inmensamente feliz (…) Estoy feliz con esta noticia que me acaban de dar de que estoy completamente limpio, ahorita, habrá que seguir un proceso de estarte cuidando, cada seis meses, de ponerte una serie de vacunas, pero es la primera vez en tres años que me dicen no tienes nada”, detalló el productor.