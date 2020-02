¡Sorpresa! Stephanie Salas hace un importante anuncio: 'Ya viene mi participación en La Casa de las Flores'

De lo más emocionada, Stephanie Salas abraza este instante de su vida en el que, a la par de estar rodeada de todo el amor de sus seres queridos, sigue sumando logros profesionales a su carrera. Y es que con la reciente celebración de su cumpleaños número 50, las sorpresas han venido de la mano para la estrella, que está preparada para asumir otro de sus importantes retos, esta vez como parte del elenco de la tercera temporada de la serie televisiva La Casa de las Flores, dirigida por Manolo Caro. Con plena felicidad, ha compartido detalles de esta nueva aventura en televisión, la cual además le permitirá reencontrase con viejos amigos.

Stephanie hizo oficial el anuncio y de paso habló sobre un rasgo que definirá su personaje, aunque todavía prevalece el misterio en torno a lo que los fans podrán descubrir en esta nueva entrega. “Ya viene mi participación en La Casa de las Flores 3. Tengo un personaje muy interesante en la historia, que estoy segura le dejará al público un buen sabor de boca…”, dijo en entrevista con la agencia Notimex. En ese mismo espacio, contó que ya se han filmado trece capítulos de esta historia que consolidó el éxito desde su lanzamiento. “La tercera temporada está buenísima, aunque no tengo la fecha exacta de estreno, sé que tiene que ser antes del verano…”.

Entre otras cosas, la también cantante adelantó que, además del elenco base que integra La Casa de las Flores, tendrá la oportunidad de trabajar con una primera actriz, como parte de las novedades que los fanáticos de esta producción podrán descubrir próximamente. “Participo con Rebecca Jones, tengo escenas muy simpáticas. Fue muy satisfactorio compartir el set con un gran elenco de compañeros que hace mucho tiempo no veía. Estoy muy contenta de trabajar con Manolo Caro…”, dijo durante esta charla.

Y claro, Stephanie no podía tener más motivos para sentirse feliz, pues además de lo que viene para ella en La Casa de las Flores, en días pasados celebró por todo lo alto su cumpleaños número 50, el cual disfrutó en compañía de sus hijas, Michelle Salas y Camila Valero. “Celebré mis 50 años. Tuve un magno evento con toda mi generación, con todos mis amigos de toda la vida. Estuve con mis hijas, salí de México, estuve en la nieve, la verdad la he pasado bomba en ese sentido…”, dijo la estrella.

Por ahora, no se tiene fecha exacta del estreno de La Casa de las Flores, pero se sabe que, una vez más, Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Juan Pablo Medina y Darío Yazbek Bernal, seguirán formando parte del elenco base de esta producción, que en su primera temporada también incluyó en su elenco a Verónica Castro, aunque la actriz no continuó para las siguientes entregas. Recordemos que, meses atrás, Manolo Caro expresó su interés por trabajar incluso con Silvia Pinal, pues la considera una gran estrella. “Si me hace trabajar con Silvia es un sueño para mí…”, dijo el productor en marzo de 2019 en entrevista con medios.

