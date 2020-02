Vadhir Derbez, ¿convertido en un sacerdote?

Siguiendo el ejemplo de su padre, Vadhir Derbez está dispuesto a abrirse camino en Hollywood, enteramente enfocado al nuevo reto que hoy lo llena de motivación, su participación en la cinta de terror titulada The Seventh Day, en donde interpreta a uno de sus personajes más distintos en su carrera. Y para terminar con el misterio en torno a esta cinta, el joven actor ha decidido revelar detalles del papel que realiza, y que tomará por sorpresa a todos sus fanáticos. Sin duda, este momento es de lo más significativo para él, porque además ha hecho su crossover al mercado anglosajón.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Vadhir reveló el misterio en torno a este personaje, con el que da un giro a esos papeles en los que comúnmente se ha dejado ver en el cine mexicano, entre ellos el de ser un galán seductor. Y para destapar esta sorpresa, mostró la fotografía de cómo luce en esta nueva faceta de sacerdote, por lo cual ha recibido un sinfín de felicitaciones por parte de sus fanáticos. “Estoy feliz, les quiero enseñar esta foto de mi primera película como protagonista en Estados Unidos #SeventhDayMovie. Estoy feliz de que pronto vean más de esta película de terror y conozcan al padre Daniel”, escribió.

En la foto, se observa el rostro de Vadhir en una de las escenas del filme, además de la indumentaria eclesiástica que usa para dar vida al padre Daniel. A tenor de esto, el intérprete concedió una entrevista a Agencia Reforma, en donde explicó a detalle el rol de su papel. “Soy un padrecito que quiere ser exorcista y se junta con esta leyenda de los exorcistas, que es el padre Peter (Pearce). Él lo empieza a entrenar para que se convierta en el exorcista que tome la batuta y pelee contra los males del mundo… mi personaje está bien padre…”, dijo durante la charla.

VER GALERÍA

Estos días, Vadhir se encuentra grabando en los Estados Unidos el filme de Justin P. Lange, y se ha tomado un tiempo para hablar del complejo proceso al que se enfrentó para conseguir esta oportunidad. “No hay ningún favoritismo ni nada, porque cada quien se está rascando con sus propias uñas. En este caso les gusté para el personaje, hice casting…”, señaló el también cantante para el medio antes mencionado, dejando claro que más allá de ser hijo de Eugenio Derbez ha dado pasos firmes por su propia cuenta. “Es bien complicado conseguir papeles, más cuando vas arrancando. Mucha gente diría: ‘Ay, pero tu papá tiene proyectos allá'. No, él también va arrancando. No tiene nada que ver lo que yo hago con lo de él…”, aseguró.

Fue en enero cuando Vadhir hizo público este suceso que lo llena de felicidad, un proyecto en el que además comparte créditos con Guy Pearce, y que ha arrancado filmaciones recientemente. “¡Emocionado y agradecido por este proyecto! Ustedes lo van a amar cuando acabemos…”, escribió el actor al pie de una foto, en la que muestra un artículo del Deadline en el que se hace mención de su participación en este proyecto.

VER GALERÍA