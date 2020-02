Natasha Dupeyrón tras su boda: 'Me siento rodeada de mucho amor, muy afortunada' La actriz fue una de las celebridades encargadas de leer algunas de las categorías de la shortlist, con los preseleccionados por México a los Premios PLATINO Xcaret

Con plena felicidad, Natasha Dyupeyrón abraza este instante de su vida, en que disfruta de sus logros profesionales y de la estabilidad que ha encontrado en el terreno sentimental. Precisamente, la actriz fue una de las celebridades encargadas de revelar algunas de las categorías de la shortlist con los preseleccionados por México a la séptima edición de los Premios PLATINO Xcaret, que se realizarán el próximo 3 de mayo en la Riviera Maya, y aprovechó para compartir con ¡HOLA! sus impresiones sobre esta prestigiada gala, además de revelar cómo marcha todo para ella en este momento, a tan solo unos meses de haber celebrado su boda con Yago Muñoz.

La actriz, que ya está lista para comenzar a trabajar en un nuevo proyecto de serie televisiva, habló de la relevancia que hoy cobra la realización de unos premios como estos, los cuales abren un panorama de todo lo que acontece actualmente en la industria del entretenimiento en Iberoamérica. “Esto no es una competencia, esto es compartir el cine y las cosas que amamos, fotografía, dirección, actuación, guiones, y compartirlo me parece increíble, y conocer a otras personas que hacen lo mismo que tú del otro lado del mundo me parece padrísimo y la convivencia, también tener opciones porque siempre nos quedamos con el cine que te dan…”, aseguró.

En este espacio, y de lo más sincera, Natasha se tomó unos minutos para hablar de cómo transcurre su vida en este instante, ahora en esta faceta de mujer casada, la cual ha tenido que compaginar con su profesión. “Estoy feliz, la verdad, creo que hace un equilibrio bien padre con mi trabajo. Me siento rodeada de mucho amor, muy afortunada, la verdad estoy viviendo un momento muy padre en mi vida, estoy muy realizada, se podría decir…”, comentó la polifacética estrella, que espera poder asistir a la ceremonia de los Premios PLATINO Xcaret, que este año promete varias sorpresas.

Natasha ahondó en sus palabras y destacó la importancia de que tanto ella como su esposo amen sus profesiones, un aspecto que ha sido pieza fundamental a lo largo de su relación amorosa, la cual han preferido llevar lejos de los reflectores. “Él es director, y es musico y es creativo, la verdad es que nos apoyamos mutuamente, estoy muy feliz. Creo que es mi alma gemela cien por ciento y estoy muy feliz…”, dijo la actriz, que en diciembre de 2019 dio el ‘sí, acepto’ al hombre que ha sido su mejor cómplice de sueños todo este tiempo.

Por supuesto, ella y su hoy esposo tuvieron muy claro desde un inicio cómo querían celebrar su boda, un suceso que compartieron solo con sus más cercanos y del cual dieron algunos sutiles vistazos en redes sociales. “Fue una boda muy chiquita, muy personal, solo con nuestras familias, al final llegaron unos amigos, los más cercanos a brindar y ya. No quisimos hacer nada más pretencioso, fue muy personal y muy de nosotros…”, finalizó.

