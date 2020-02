Como pocas veces, Aracely Arámbula habla de Michelle Salas: ‘Yo quiero mucho a Mich’

Siempre respetuosa a la hora de opinar de terceros, a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Aracely Arámbula fue abordada por la prensa, que la cuestionó sobre las recientes declaraciones de Stephanie Salas, mamá de Michelle Salas (primogénita de Luis Miguel), quien la calificó como una mujer “luchona”. Conmovida por el gesto de la también actriz, Aracely no dudó en regresarle el halago y, de paso, habló de su hija, quien es hermana mayor de sus hijos Miguel y Daniel.

Al escuchar como Salas se refirió a ella, Aracely comentó conmovida: “Mi Stephanie hermosa, pues ella también, ¿no? (es una luchona), ella ha sido una gran mamá, se ha hecho cargo de Michelle”, comentó. Tras halagar a la actriz, no dudó en expresar el cariño que le tiene a su hija mayor, a quien le guarda un gran aprecio: “Yo quiero mucho a Mich”, declaró. Por último, aunque reconoció que no tiene la fortuna de conocer a Stephanie, sabe que ha hecho un excelente trabajo como mamá: “No nos conocemos tanto, ella y yo, pero todo mi respeto”, dijo.

Sobre cómo le hace ella para compaginar el trabajo con la maternidad, Aracely comentó: “Bendito Dios que mi mamá me ayuda, las santas madres que tenemos. Mi mamita me ayuda, mi papá también así que, bueno, sí me duele irme de casa, pero estoy muy contenta de estar realizada. Todo está perfecto, ¡los está cuidando el señor”.

Por último, la actriz envió un mensaje a todas esas mujeres que, como ella, dividen su tiempo entre su profesión y los hijos: “Es bonito que como mujeres estemos realizadas, porque así los niños están mejor. Mis respetos, mi cariño y mi admiración a todas las mamás que salen a trabajar tan temprano y que a veces pasan mucho tiempo sin ver a los hijos”.

