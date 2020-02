Omar Chaparro de la invitación a conducir los Premios PLATINO Xcaret: 'Me siento muy halagado, porque sé de la importancia de este proyecto'

Emocionado y dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, Omar Chaparro está listo para subir al escenario de los Premios PLATINO Xcaret, en donde brillará como el conductor de la séptima edición de esta gala, que se llevará a cabo el próximo 3 de mayo en la Riviera Maya. Y claro, asumir esta nueva aventura ha cobrado gran relevancia en su vida, no solo por el prestigio internacional que hoy distingue a esta ceremonia, sino también por el apoyo incondicional que le ha brindado su familia, en especial su esposa Lucy, a lo largo de estos días en que se mantiene enfocado de cara a que llegue el gran día.

“Me siento muy halagado, primero que nada, porque sé de la importancia y el valor de ser parte de este proyecto, de la responsabilidad también, entonces estoy muy agradecido. Estuve en los Premios el año pasado y me di cuenta la dimensión y el valor que tienen…”, dijo Chaparro en entrevista para ¡HOLA! México, en donde además definió de la mejor manera esta plataforma dedicada a dar proyección a los trabajos cinematográficos y televisivos de toda Iberoamérica. “Los Premios PLATINO es una muestra enorme de unidad hispanoparlante, creo que a diferencia de políticos que quieren poner barreras, este es un claro ejemplo de que debemos unirnos, a pesar de las diferencias que podamos tener, las culturas distintas, poder abrazarlas y compartirlas y hacer alianzas, no solo en el cine sino en la televisión también… son unos premios muy importantes y van a crecer muchísimo más de lo que creemos…”, dijo.

Pero en medio de este mar de emociones, Omar se siente plenamente orgulloso de contar con el apoyo de su esposa, quien asegura estará presente el día en que debute sobre este importante escenario, sobre el que año con año desfilan las celebridades más reconocidas del mundo del cine y la televisión Iberoamericana. “Es un agasajo, la verdad es una bendición estar en este tipo de premios y tener con quien compartirlo. Estoy muy halagado de estar casado con mi mejor amiga y además es mi psicóloga, tiene siempre buenos consejos que darme, a veces me aplaude y a veces me regaña…”, agregó de lo más sonriente y con su característico sentido del humor.

Lo cierto es que mientras Omar se concentra para hacer de esta participación algo inolvidable, su esposa no descuida otros ámbitos de la vida profesional que ambos comparten, al mismo tiempo en que permanece pendiente de su familia. “Ahorita me está apoyando en llevar a la niña a la escuela, a un partido de futbol, pagar impuestos, checar correos, estar pendiente de la oficina, y entiende también que tengo que viajar mucho. Me despedí de ella anoche y la voy a ver hasta dentro de una semana, porque así es la carrera de uno, pero es una mujer que me apoya como ninguna…”, comentó.

Y aunque admite no tener nervios, sin descartar que pudiera vivirlos el día en que suba al escenario, asegura que lo más importante es prepararse desde ahora, tomando en cuenta algunos detalles, como pedir el mejor consejo de su amigo Eugenio Derbez, quien en 2018 fue el conductor de la gala. “Prácticamente me enteré hace una semana (que sería conductor) y no he hablado con Eugenio, pero seguramente va a tener mucho qué decirme y aconsejarme…”, aseguró.

