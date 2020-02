Angélica Rivera a Sofía Castro: 'Siéntete muy orgullosa de llevar el Castro y el Rivera' La ex Primera Dama regresó a la pantalla chica, pero no como actriz, sino en el programa 'Mira quién baila', donde le dedicó un emotivo mensaje a su primogénita

Desde hace tiempo se ha estado manejando la posibilidad de que Angélica Rivera regrese a la pantalla chica, situación que está por ocurrir, aunque no en un melodrama, como lo imaginamos. Luego de un largo tiempo alejada de la televisión, la actriz volvió a pisar un foro de televisión, esta vez, para grabar un segmento del programa Mira quién Baila, donde participa su primogénita, Sofía Castro. Como parte de un adelanto de lo que será el programa del próximo domingo, se dio a conocer un video donde vemos a la mamá de Sofía, haciéndole una visita en los ensayos.

Luego de superar varias nominaciones y retos, con los que ha logrado conquistar al público, Sofía continúa en esta contienda que, ya no sólo se trata de baile, sino de una prueba personal que la ha hecho enfrentarse a sentimientos de frustración que la han llevado al llanto. Consiente de la presión con la que está trabajando su hija, Angélica accedió a grabar una cápsula donde le da un mensaje de aliento a Sofía: “Gracias por tener esa fuerza que has tenido, para ser mi pilar en muchas cosas que he necesitado de ti”, se le escucha decir a la actriz.

Visiblemente conmovida, Angélica abrió su corazón frente a las cámaras para agradecerle a su primogénita por su apoyo incondicional en los instantes de dificultad pues, según comentó, Sofía siempre ha sido la persona en la que se recarga cuando los tiempos son adversos: “Hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tanto, como lo vive cualquier familia, has aguantado muchas cosas, pero nunca te des por vencida”, comenta Rivera.

Por último, la ex Primera Dama de México invitó a su hija a mostrar la fortaleza que posee y enaltecer su nombre: “Siéntete muy orgullosa de llevar el Castro y el Rivera”. Y vaya que para Sofía ha sido primordial el apoyo, tanto de su mamá, como de su papá, el productor José Alberto Castro, quien también ha estado al pie del cañón acompañándola en ensayos y galas de este programa.

Apenas el sábado pasado, Sofía compartió en Instagram una imagen al lado de sus dos papás, quienes al sorprendieron en los ensayos, la joven acompañó esta entrañable instantánea del texto: “Mi más grande motor, mi fuerza y a los que prácticamente les debo todo lo que soy. Gracias, mamá y papá por ser mis incondicionales, por ser los mejores papás del mundo y por jamás soltarnos, a mis hermanas y a mí. Gracias siempre, los amo infinito”, escribió como pie de esta imagen donde es evidente la buena relación que hay entre La Gaviota y El Güero.