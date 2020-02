¡Por fin! Yalitza da detalles de sus nuevos proyectos y revela que trabaja con cineastas extranjeros

Tras poco más de un año del estreno de Roma, Yalitza Aparicio regresó a la pantalla en una producción ligada justamente a esta galardonada cinta: el documental Camino a Roma. Pero más allá de este éxito, la actriz ya está trabajando en nuevos proyectos y con distintos directores, tal como ella misma lo acaba de dar a conocer, días después de que se le viera nuevamente en los festejos del Oscar. Si bien ha preferido no dar muchos detalles por ahora, la joven ha revelado que estará bajo la batuta de cineastas extranjeros y que algunos de ellos se han mostrado muy considerados con ella.

Días después de disfrutar de una de las más famosas after parties de los Oscar y codearse una vez más con celebridades de Hollywood, la actriz de origen oaxaqueño habló de sus nuevos proyectos en la pantalla grande y reveló que ha tenido la fortuna de trabajar bajo la dirección de cineastas muy abiertos y flexibles. “Afortunadamente los directores con los que estoy han brindado la oportunidad de decir que debo formar parte del guion. Dicen: ‘Si hay partes que crees que no van, las podemos cambiar o si tienes algo que agregar, lo podemos hacer’”, contó Yalitza en entrevista con el diario Reforma, señalando también que en la mayoría de estas producciones tendrá papeles segundarios, y en algunos casos bajo la dirección de cineastas extranjeros, sin embargo prefirió no revelar más detalles.

“Es increíble que un director contemple a un actor para poder modificarlo. Hay que ir a sentarse a reuniones que son tardadas y tienes que indagar en más historias para complementar el guion, pero eso me ha ayudado”, explicó la actriz, quien desde su debut en la cinta dirigida por Alfonso Cuarón se convirtió en toda una celebridad y no sólo eso, pues su interpretación le valió ser nominada a un Oscar como Mejor Actriz en la edición del año pasado de estos premios.

Tras un año lleno de compromisos que la llevaron a distintos lugares del mundo, actualmente Yalitza está más tranquila y si bien hace unos días estuvo en Los Ángeles rodeada de famosos ahora fue un tanto diferente a la primera ocasión en que acudió a un after de los Oscar. “Tuve la oportunidad de llegar a una fiesta, sentarme, observar lo que estaba pasando, cuando antes eras la que iba y venía, platicabas con uno y con otro, pero eran tantas personas que recordabas nombres o rostros, pero nunca los dos”, explicó la joven intérprete. “Necesitas estar ahí para aprender, no es tan fácil como hace un año que creía que estaba entendiendo y no, nunca entendí todo”, reconoció.

Sin duda más madura y con más experiencia en la industria del cine, Yalitza se encuentra en su mejor momento, y no sólo en términos profesionales. Y es que si bien la joven de 26 años ha querido mantener los aspectos privados de su vida lejos de los reflectores, se han revelado algunos detalles que han dejado entrever que se encuentra enamorada. Andre Montes Fuentes, un joven con quien ha sido relacionada sentimentalmente, ha compartido en redes sociales románticas fotos junto a ella, reforzando la idea de que la estrella de Roma esta viviendo un feliz noviazgo.

