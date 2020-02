Salma Hayek da detalles de su cariñoso, pero accidentado encuentro con Eminem en los Oscars

Tras convertirse en una de las presentadoras de la entrega número 92 de los Oscars, poco a poco Salma Hayek ha ido compartiendo en su cuenta de Instagram las anécdotas más especiales de esta edición. Luego de que ayer, revelara que pasó toda la noche en el hospital, debido a que su amiga y mánager, Evelyn O’Neill, sufrió una lesión en un after party, por lo que la tuvo que llevar a urgencias, hoy, la mexicana compartió en otra entrañable anécdota, esta vez, una que protagonizó en el backstage, nada más y nada nos, que con el rapero Eminem.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Esta tarde, Hayek compartió dos imágenes al lado del intérprete de Lose Yourself a quien, por accidente, le derramó agua justo antes de que entrara al escenario. Aunque en las imágenes se ve muy amigable con el rapero, la veracruzana explicó qué fue lo que en realidad pasó: “En estas imágenes podría parecer que Eminem y yo somos mejores amigos, pero lo que realmente sucedió es que mientras él salía del escenario y me preparaba para entrar, me sorprendió tanto verlo que le tiré agua encima”, escribió.

VER GALERÍA

Salma aseguró que aunque, a primera vista, parecen imágenes muy amistosas, ese abrazo fue su reacción al descuido que cometió: “Si examinas la foto, me veo mortificada y él se ve aterrorizado de mí. Mientras intentaba limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: ‘Encantada de conocerte, Eminem. ¡Soy tu gran fan!’, pero estaba muy decepcionada de haber hecho el ridículo al conocerlo”.

Tras su atropellado encuentro, Hayek se quedó con la idea de que había incomodado al rapero; sin embargo, se llevó una grata sorpresa al leer una entrevista que el cantante ofreció a la revista Rolling Stone, donde aseguró que los Oscars había sido una noche épica, sobre todo, por haber coincidido con Salma. Cuando fue cuestionado sobre si había disfrutado de la velada, él respondió: “Absolutamente. ¡Abracé a Salma Hayek!”, declaración a la que ella reaccionó con un “¡Eminem eres grande!”.

VER GALERÍA