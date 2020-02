Verónica Castro sobre su hijo Cristian: ‘Es un loquito, yo creo que salió a su papá’

Además de talento, Cristian Castro posee una personalidad arrolladora frente a las cámaras y quién mejor que su mamá, Verónica Castro. para hablar de él. Durante la entrevista que la actriz le concedió a Galilea Montijo, para la plataforma digital Latinus, reveló detalles de su relación con su primogénito quien, aseguró, es muy parecido a su papá, el comediante Manuel El Loco Váldes, sobre todo en la simpatía.

Aunque para sus fans es muy divertido escuchar las puntadas que el cantante protagoniza frente a la prensa, Verónica asegura que no es fácil lidiar con esta situación: “A Cristian yo siempre le digo: ‘¿por qué haces escándalo cada vez que sales?, ¿por qué dijiste esa barbaridad? Yo la sufro mucho. Sí sufro porque luego sale gente extraña a decir, ‘a mí me dijo, me hizo no sé qué’ y yo le digo, ‘Y, ésta, ¿de dónde es?, ¡Dios Mío!”, comentó.

Verónica reconoció que este tipo de comportamientos son muy naturales en Cristian y sabe perfectamente de dónde vienen: “Ese es un loquito, yo creo que salió a su papá, porque yo soy loca, pero no tanto”, comentó entre risas. Aseguró que, fuera de las cámaras su hijo no es así y que todas sus declaraciones tienen un por qué: “Mira, aparte de que se divierte y se toma todo a broma, dice y dice cierto, que si no le sueltas algo divertido o picoso a los periodistas, ¿cuál es el chiste?”, explicó.

La conductora aseguró que su hijo tiene un excelente manejo de los medios de comunicación, pues suele no prestar atención a lo que se dice: “Él sí se desconecta, tiene un gran dominio de eso, se desconecta, él sí, no tiene redes”. La Vero contó por qué Cristian no tiene un teléfono celular y cómo procura estar pendiente de ella, todos los días: “Además, si su teléfono ya lo tiene mucha gente dice: ‘Mamá, me voy a salir’, no tiene WhatsApp y le digo, ‘Pero ¿dónde te localizo?’ y me dice, ‘Yo les llamó’ y diario llama”, platicó la actriz quien asegura su hijo es muy cercano y amoroso.