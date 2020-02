¿Qué exesposo de Jennifer Aniston le ha deseado un muy feliz cumpleaños?

Más guapa que nunca, este martes Jennifer Aniston llegó a los 51 años, celebración que guarda un detalle único, pues se trata de la primera ocasión que festeja teniendo ya una cuenta de Instagram. La estrella de Friends se había mantenido renuente a la idea de abrir su perfil en esta red social, pero ahora que ya cuenta con uno, obviamente tiene millones de seguidores, incluyendo a su exesposo Justin Theroux. El actor no pasó por alto la fecha y le dedicó una especial y divertida felicitación a quien fuera su esposa durante varios años.

"Apoderándose del 2020 y otro año así", escribió el actor en sus Instagram Stories al compartir una foto en blanco y negro en la que se ve a Jennifer caminando con actitud decidida. "Feliz cumpleaños B", agregó Justin en su publicación, en la además usó un emoji en forma de corazón. Aunque no quedó claro la fecha en la que fue tomada esta instantánea lo que es un hecho es que refleja la confianza que existe entre la ex pareja, así como el buen sentido del humor.

Y es que, si bien Theroux no etiquetó a su exesposa en su historia, eso no fue impedimento para que ella la viera, pues los dos se siguen mutuamente en Instagram. Jennifer agradeció los cariñosos mensajes de felicitación que recibió en su día. “Gracias por todos los deseos de cumpleaños hoy”, escribió la actriz sobre una primera imagen, una captura de pantalla de su celular que indica las 11:11 horas del día 11 de febrero, y la cual tiene como fondo la imagen de su fallecida mascota Dolly. Y no sólo eso, pues la intérprete de Rachel Green retomó en sus propias Stories a modo de collage algunas de las felicitaciones que le dedicaron, incluida la de Justin. “Y gracias a mis dulces amigos por estos conmovedores y divertidos deseos de cumpleaños. Los amo chicos”, escribió.

Para celebrar este reciente cumpleaños, la actriz compartió con sus seguidores algunos de las sexys fotos que hizo para una revista, las cuales dejaron ver que los años no pasan para esta guapa mujer. “Gracias Interview Magazine por esta sorpresa de cumpleaños. No tenía idea de que esto saldría hoy. Me siento orgullosa y honrada de celebrar con esta portada”, escribió en un post de Instagram, el cual le valió un sinfín de halagos por parte de sus seguidores, incluyendo a varios famosos. “¿Estás bromeando?”, comentó su colega en Friends y gran amiga Courteney Cox añadiendo algunos emojis de fuego. Lisa Kudrow reaccionó con un “wow”, y celebridades como Mariah Carey, Drew Barrymore y Reese Whiterspoon elogiaron igualmente su belleza.

Este es el segundo cumpleaños que Jennifer celebra desde su ruptura de Justin, pues fue justamente días después de que celebrar su cumpleaños número 49, en febrero de 2018, que la actriz y su entonces marido decidieron anunciar su separación luego de tres años y medio de matrimonio y varios más de estar juntos. Pese a esa situación, ambos actores han continuado siendo muy buenos amigos, de hecho, fue Theroux uno de los primeros en darle la bienvenida a Instagram en octubre del año pasado. "Ella había jurado que no lo haría y lo hizo. Estoy muy orgulloso de ella... El mundo está a punto de conocer lo divertidísima que es", aseguró entonces el actor de 48 años.

