¿Por qué en lugar de celebrar, Salma Hayek pasó la noche de los Oscars en un hospital?

Por meses, Salma Hayek se preparó para brillar en la gran noche de los Oscars y aunque sí cumplió su objetivo sobre la alfombra roja, lo que no pudo hacer fue disfrutar de las fiestas que se organizar en torno a la entrega, pues estuvo en vela, ¡en un hospital! Mientras algunos pensaban que el festejo de la veracruzana se había prolongado hasta la madrugada, resulta que no fue así pues, según reportó en Instagram, justo cuando comenzaba la noche, su amiga y mánager, Evelyn O’Neill sufrió un accidente que, a tenor de las imágenes, derivó en una fractura de muñeca.

Luego de que su amiga fue dada de alta del hospital, Salma quiso compartir con sus seguidores la anécdota de esa noche de Oscars. Al lado de un álbum de fotos, donde se le ve muy divertida al lado de su mánager quien, pese al dolor, jamás dejó de sonreír: “Cuando las fiestas apenas comenzaban, mi acompañante, amiga y mánager, Evelyn O'Neill, tuvo un pequeño accidente y tuve que llevarla a urgencias, donde pasamos el resto de la noche de Los Oscars, hasta que salió el sol”, escribió en la primera parte del mensaje.

Salma continuó agradeciendo al personal médico del nosocomio, que atendieron de forma puntual la emergencia. También le dedicó unas líneas a su amiga, quien la dejó impactada por lo bien que manejó la situación: “Gracias a los médicos y al personal del Centro Médico Cedars-Sinai por su profesionalismo y amabilidad. Y Evelyn, nunca había visto a nadie soportar tanto dolor con tanta gracia. ¡Eres una campeona!”, finalizó.

En las imágenes aparecen ambas muy estilos posando desde la cama del hospital. Gracias al atuendo que le vemos a Hayek, sabemos que el incidente ocurrió luego de que desfiló sobre la alfombra roja de la primera after party, donde lució su segundo look de la noche: un vestido azul metálico, firmado por Gucci. Con este acto, Salma mostró un poco de su calidad como amiga, pues siendo una de las personalidades más esperadas en los festejos en torno a la premiación, al ver a su mánager lesionada, no dudó en dejarlo todo y llevarla al hospital, un acto que todos sus seguidores el aplaudieron en redes sociales.

