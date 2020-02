¡Sí andan! Sebastián Poza confirma su romance con la actriz Azul Guaita

A finales de enero pasado, Sebastián Poza, hijo menor de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, compartió una imagen al lado de su compañera de reparto en Soltero y con hijas, Azul Guaita, que provocando revuelo entre sus fans pues, de alguna manera, destapaba un romance que presuntamente comenzó en los foros de la telenovela. Después de días de especulaciones, los actores confirmaron su noviazgo y ofrecieron su primera entrevista juntos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Los jóvenes llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México donde fueron abordados por el periodista, Eden Dorantes, quien compartió en su canal de Youtube parte de la charla que sostuvo con los actores. Ya sin ocultar su relación, Sebastián Poza detalló cómo fue el flechazo: “Empezamos como amigos. Jamás pensé que en mi trabajo se iba a cruzar algo así, pero terminó cruzándose en mi camino y así acabó”, comentó el actor.

VER GALERÍA

Felices con la relación que han comenzado, los actores revelaron lo que más les gusta, el uno del otro. Azul aseguró: “Su personalidad, todo, me encanta (…) cómo nos llevamos, jugamos mucho, no somos tan serios”, explicó ella, para darle la palabra a su novio, quien comentó: “Su manera de mirar y su forma de escucharme me gusta mucho, es muy bonita (…) Es que, con esos ojos, ¿a quién no le va a gustar?”, dijo.

Aunque no revelaron cuánto tiempo llevan de novios, sí se mostraron muy felices con esta historia de amor que inició en Soltero y con hijas, proyecto en el que, curiosamente, dan vida a unos novios, así que esta es otra relación en la que la realidad superó a la ficción. Aunque Mayrín Villanueva no se ha manifestado públicamente sobre el noviazgo de su hijo, en Instagram, sí dejó ver lo feliz que se encuentra con esta relación al escribir: “¡Qué guapos! Yo tomé es foto”, en una imagen de ambos, en una locación de la telenovela, donde ella también participa.

Ante el inminente final de este proyecto que unió sus caminos, los jóvenes reconocieron que no se tomarán un descanso, pues ya tienen compromisos laborales: “Ya también hay trabajo, en un proyecto musical. Todavía no lo hemos empezado, porque con quien lo voy a ser está ocupado, pero ya quedamos que en cuanto termine la telenovela lo vamos a hacer”, detalló Sebastián quien está listo para mostrar su talento, ahora en la música.