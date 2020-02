¿Dónde está Kira?, ¡Aquí está! Claudia Álvarez presume lo mucho que ha crecido su bebé

Desde que su hija Kira nació, Claudia Álvarez convirtió su cuenta de Instagram en el medio por el cual se comunica con sus fans durante esta temporada, en la que ha decidido entregarse por completo a su papel de mamá. A sólo un par de semanas del primer cumplemes de sus bebé (el pasado 26 de enero), este domingo, la actriz sorprendió a sus seguidores al compartir una tierna imagen de su hija quien ha dejado atrás su imagen de recién nacida y la vemos más tierna que nunca.

Este fin de semana, Claudia Álvarez compartió una foto de su bebé, luego de una relajante ducha. La actriz logró captar un ángulo donde vemos perfectamente la carita de la niña, quien luce muy quietecita y tapadita con una estilosa bata de baño. Emocionada, la actriz escribió: “Bañito time, Kira”, provocando la reacción de 107 mil seguidores que se deshicieron en halagos hacia la bebé.

Feliz con su papel de mamá, Claudia dejó claro que todos los obsequios que le dieron sus amigas para la bebé los está utilizando, pues Zuria Vega dio a conocer que fue ella quien le dio esa batita, en forma de unicornio en la cabeza: “Yo le regalé esa toallita”, escribió en uno de los mensajes que, de inmediato respondió Álvarez con la frase, “¡Sí!, la amamos”, haciendo evidente que Kira sí que ha disfrutado de sus regalos.

En esta imagen es evidente lo mucho que ha crecido la bebé a quien Claudia presentó en Instagram, sólo una semana después de su nacimiento, con una foto, captada desde el hospital. Como todos los bebés Kira cambia a cada instante y ahora la bebemos más grande, pero tan tierna como el día en que llegó a este mundo.

Apenas la semana pasada, la actriz publicó un texto en Instagram de sus primeros días como mamá, en esta publicación reveló algunos tips que sus fans le han hecho llegar y que le han funcionado, como los baños de lechuga, actividad con la que ha mejorado el sueño de la pequeña. Aunque reconoció que la maternidad no es una tarea fácil, aseguró que está fascinada de experimentarla: “Mi baby me genera la ternura más grande que he sentido en mi vida y por ella todo vale la pena”, escribió.