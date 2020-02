Eduardo Santamarina y el por qué ya no hablará de su exesposa, Itatí Cantoral El actor reveló que prefiere no emitir comentarios sobre la mamá de sus hijos mayores, José Eduardo y Roberto Miguel

Han pasado ya 16 años desde que Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina firmaron el divorcio y la prensa continúa preguntándoles, al uno, del otro. Aunque por años los exesposos han lidiado con este tipo de cuestionamientos, parece que el actor quiere poner punto final a esta práctica y en su último encuentro con medios de comunicación decidió dar a conocer que no hablará más de la mamá de sus hijos José Eduardo y Roberto Miguel: “Sin comentarios, yo de Itatí no tengo nada, nada absolutamente de qué hablar”, comentó a las cámaras de Sale el Sol.

Eduardo fue cuestionado sobre las últimas declaraciones de Cantoral sobre Mayrín Villanueva, su actual esposa, a quien describió así: “Mayrín es hermosa, yo creo que Eduardo se encontró, es muy chistoso y controversial decirlo, pero sí se encontró una gran esposa”. Aunque Itatí se expresó muy bien de la esposa del actor, el reaccionó así: “Yo sé lo que tengo y no necesito que nadie me lo diga”.

El actor aseguró que prefiere no hablar de su exesposa, pues en la actualidad sostienen una relación, buena, pero respetando sus distancias: “Cordial digo, mis hijos gracias a Dios ya son adultos, entonces con ella no tengo nada de qué hablar, yo todo lo que tengo que ver lo veo directamente con mis hijos (…) porque luego vienen y me preguntan, ‘oye qué Itatí esto, qué Itatí lo otro’, pregúntenselo a ella, con todo respeto”, explicó.

De quien sí quiso hablar fue de sus hijos mayores, José Eduardo y Roberto Miguel, quienes están comenzando con sus carreras, uno en la actuación y el otro dentro de la cancha: “Uno está aquí y el otro está de futbolista, ahí van, van muy bien, aquí lo padre es que los veo realizándose y cumpliendo sus sueños, eso me tranquiliza mucho”. Contó que Roberto debutó en Leones Negros de la UDG, el pasado fin de semana: “Roberto ya tuvo su novatada porque ya tuvo su primer partido, fue en Chihuahua, justo el fin de semana pasado, ya lo raparon, ahorita está todo pelón”, narró.

