Jacky Bracamontes alista su regreso a la actuación, ¿será en una telenovela?

Fue en 2017 cuando, su breve participación en El bien amado, marcó el retiro de Jacky Bracamontes de las telenovelas, pero no de la actuación, al menos, eso ha dejado ver la conductora de Netas Divinas quien, confesó que está alistando su regreso a la pantalla chica en un proyecto que se acomoda perfectamente a sus necesidades, ahora que es esposa y madre de cinco niñas.

Durante la emisión de este miércoles, Jacky aprovechó el tema -Secretos de telenovelas- para hablar de su experiencia en este tipo de proyectos, donde protagonizó cinco historias. Aunque reconoció que le gusta mucho la actuación, el ritmo de trabajo que se maneja en estas producciones le impediría volver: “¿Qué si extraño?, sí, pero hoy soy mamá de cinco niñas y no me veo metida en un foro de lunes a sábado, no hay forma de que yo me pierda hacer la tarea con mis hijas”, comentó.

Al escucharla, Paola Rojas sintió curiosidad de saber si Jacky tenía ganas de regresar a la actuación, fue entonces, que la conductora reveló que está alistando su gran retorno, pero no en una telenovela, pues incursionará en otro formato de televisión: “Voy a hacer una serie, la verdad es que está bien padre el personaje, está bien padre lo que voy a hacer, se hace aquí en México, entonces ya estamos platicando, va a estar bien padre”, explicó.

Jacky recordó el momento en el que decidió retirarse de las telenovelas y, para sorpresa de sus compañeras, fue mucho antes de casarse: “La actuación es una de mis pasiones, pero no tanto como el tener una familia. Mi sueño de vida siempre fue tener una familia. Yo quería casarme, yo quería tener mis hijos”, comentó.

La conductora narró lo incómodo que le resultaba hacer escenas de pasión, otro de los aspectos por lo que hoy que es mamá y esposa no volvería hacer. Divertida, reconoció que de requerir hacer secuencias candentes, solicitaría a la producción una sustituta, un recurso que muchas protagonistas han utilizado: “Ahora casada está complicado, yo pediría doble de cuerpo”, contó entre risas.