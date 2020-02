Bárbara Mori a su hijo Sergio, en su cumpleaños: ‘Qué lindo saberte feliz’

En muy pocas ocasiones, Bárbara Mori utiliza sus redes sociales para compartir detalles de su vida privada, pero esta vez, la fecha lo ameritaba. Desde las primeras horas de este 7 de febrero, la actriz dedicó una amorosa felicitación a su hijo, Sergio Mayer Mori, quien hoy celebra sus 22 años. A través de una historia en Instagram, la mamá del festejado escribió sobre una foto de él: “¡Feliz cumpleaños hijo mío!”.

Más tarde, Bárbara reapareció en su Instagram para felicitar al cumpleañero en su feed. Con una foto de la infancia de Sergito, la actriz escribió: “Hoy es cumpleaños del ser más hermoso que hay sobre la tierra. Uff, qué lindo tenerte en mi vida, qué lindo saberte tan feliz hijo mío. Gracias a la vida por ti. ¡Feliz cumpleaños!”, publicó provocando la reacción de más de 21 mil de sus seguidores, entre ellos, su hijo.

Pero Bárbara Mori no fue la única que recurrió a este medio para celebrarlo, la novia del festejado, la modelo Raquel Chaves, también le dedicó un lindo mensaje que acompañó de 10 lindos recuerdos (fotos y videos) de su relación: “Happy birthday to the love of my life. Disfruto mucho tenerte en mi vida, eres una persona amorosa, hermosa, llena de luz, divertido, siempre estás ahí para recordarme lo increíble y perfecta que es la vida; eres un hombre que merece puras cosas buenas”, se lee en la primera parte del mensaje.

La joven continuó deshaciéndose en halagos hacia Sergio con quien comenzó un noviazgo a mediados de 2018: “Gracias por siempre sacarme una sonrisa, por darme los mejores consejos, por usar matching outfits conmigo, por soportarme, por cuidarme, por amarme y por hacer esta cosa llamada vida, conmigo. Te amo para siempre cosita”, finalizó.

El noviazgo de Raquel y Sergio no sólo los tiene muy contentos a ellos, Bárbara Mori ha expresado en varias ocasiones su emoción al ver a su hijo tan enamorado y disfrutando de esta relación: “La felicidad que le provocan a mi corazón, cada vez que los veo juntos, amándose, es inconmensurable. Los amo desde lo más profundo de mi corazón”, escribió hace unos meses como pie de foto de una imagen de los jóvenes.