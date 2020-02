Aracely, ¿contará su historia de amor con Luis Miguel?: 'Tengo muy buena memoria'

La historia romántica de Luis Miguel no puede contarse sin mencionar a Aracely Arámbula, la madre de sus hijos menores. Si bien ha pasado mucho tiempo desde que estos famosos optaron por tomar caminos separados, lo ocurrido en su relación sigue siendo motivo de interés para el público, el mismo que se ha manifestado ansioso por conocer los detalles de la vida del cantante a través de su bioserie en Netflix. No obstante la actriz ha sido clara en su decisión de mantenerse a ella y a sus hijos al margen de la producción, la cual estrenará pronto su segunda temporada. Sin embargo, La Chule está convencida de que lo que vivió con El Sol fue tan especial que sería digno de ser contado, eso sí, sólo ella podría narrarlo tal y como fue.

“Si en realidad saliera esa historia de amor, la gente no la podría creer de lo bonita que es, porque es una historia hermosísima que si la contara tal como fue, con punto y coma, la gente diría: ‘¡No, con razón!’”, aseguró Aracely en entrevista con el diario Reforma. La actriz de 44 años, quien ha se ha rehusado a ser parte de Luis Miguel, la serie, está segura de que si se animara a contar lo que vivió con El Sol la reacción del público sería positiva y de sorpresa. “Y se sentirían orgullosos de que fue una mexicana (la que se quedó) con el ídolo mexicano”, aseguró.

“Es una historia que ni se la podrían creer”, reiteró La Chule, quien reconoció que tiene cierto deseo porque las cosas salgan a la luz, lo cual sólo sería posible si ella tomara parte. “Sí me gustaría contarla, pero realmente como fue, yo tengo muy buena memoria y soy muy buena para las fechas”, aseguró. Aracely incluso consideró que si lo suyo con Luis Miguel llegara a la pantalla sería mejor que algunos melodramas en los que ha participado. “Es una historia verdaderamente de amor, como un cuento. Me refiero a que sería mejor que las novelas que he hecho, porque además es la vida real”, explicó.

Pero pese a esta inquietud por contar lo que vivió, la actriz manifestó que prefiere quedárselo para ella y para sus hijos, Miguel y Daniel, pues ellos también conocen lo que pasó entre sus padres. “(De esa relación amor) nacieron mis dos hijos. Son hijos del amor, de un amor maravilloso y espectacular”, aseguró la protagonista de La Doña, quien anteriormente ha expresado no tener ningún arrepentimiento sobre lo que vivió con El Sol, precisamente porque fue de ello que nacieron sus hijos. “Como dice Julio Iglesias: lo mejor de su vida me lo he quedado yo”, comentó hace un año en un encuentro con la prensa.

Hace poco más de una semana, a su paso por la alfombra roja del festival de cine Cana Dorada en República Dominicana, Aracely fue cuestionada sobre la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel. La actriz respondió brevemente, confirmando que ella no será mencionada. “Esta segunda temporada yo no salgo, me quedo tranquila porque no sale nada mío”, aseguró a la prensa con una gran sonrisa. “Les deseo mucho éxito”, agregó dar más detalles ni su opinión sobre lo que hasta ahora se ha visto de la serie protagonizada por Diego Boneta.

