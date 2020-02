Danna Paola sobre el día en que su papá dejó de ser su mánager: ‘Fue duro, pero muy sano para todos’

Desde que Danna Paola tiene uso de razón sabe que su futuro sería frente a una cámara, su pasión por la música comenzó a muy temprana edad, por el contacto que tuvo con el medio gracias a la profesión de su papá, el músico Juan José Rivera, exintegrante de los grupos Ciclón y Los Caminantes. Fue a los cuatro años que llegó su primera oportunidad en la pantalla chica con su debut en el programa infantil Plaza Sésamo, desde entonces, comenzó a escribir su carrera como artista, situación que la llevó a vivir una infancia muy distinta a la del resto de los niños de su edad.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Como pocas veces, Danna Paola abrió su corazón en una entrañable entrevista para el programa En sus batallas, donde habló del vuelco que dio su realidad, tras ser descubierta y de los difíciles momentos que tuvo que atravesar: “Mi niñez no fue muy normal, el haber ido a distintos colegios y el no estar 100% con un grupo de amigos (…) Yo creo que me ha hecho, cada una de las etapas que he vivido en mi carrera, ser la mujer que soy hoy, aprendiendo de las buenas y de las malas, porque no todo ha sido miel sobre hojuelas”, comentó.

VER GALERÍA

El hecho de haber comenzado su carrera tan joven propició que, en un inicio, su papá se convirtiera en su mánager: “Empezar tan pequeña hizo que manejaran mi carrera, aunque yo siempre dije que quería y siempre quise ser actriz y cantante, antes por supuesto, había gente que tomaba decisiones por mí, entonces, conforme fui creciendo fui aprendiendo que el alzar la voz y decir qué quieres, cómo lo quieres y para cuándo, es súper importante, el tener voz”, explicó.

Danna reveló que cuando dejó la infancia atrás comenzó a tener la inquietud de tomar sus propias decisiones y, en un acto de valentía, decidió terminar con la relación laboral con su papá: “Llevo viviendo sola desde los 19-20 años, el decidir irme de mi casa completamente; al principio, mi padre era mi mánager, el deslindarme de esa parte del nido y decir, ‘ahora quiero ir por mi lado’, fue súper difícil, ¿por qué?, porque amo a mi familia, porque me encanta compartir, pero también ahora son mi familia y tengo esa lado súper cuidado. Tenemos una familia hermosa y unida, porque a veces es muy difícil combinar el trabajo con la vida familiar”.

VER GALERÍA

Aunque en este momento está segura de que tomó la mejor decisión, en aquel entonces, la situación fue muy complicada: “Fue duro, pero al mismo tiempo muy sano para todos y hoy podemos decir que es una maravilla. Igual me sigue apoyado mi familia con cada cosa que hago, porque me gusta involucrarlos 100%”.

Una vez que emprendió el vuelo, sintió el poder de crear su propio camino: “Tomar esa decisión, el decir ‘quiero dejar de ser la niña, quiero dejar de ser manejada’ -por eso también me retiré de la música hace 7 años-, ahora este año, decido tomar las riendas de mi carrera y decir, ‘ahora quiero hacer esto’ y un corazón roto me hizo escribir canciones y a raíz de eso no limitarme en decir lo que siento”, confesó emocionada la actriz.