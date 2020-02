Ingrid Coronado admite que en el pasado mantuvo 'relaciones tóxicas'

En un acto de sinceridad, Ingrid Coronado habló de una de las circunstancias por las que atravesó en el pasado, cuando al buscar la aceptación en los demás se vio inmersa en una problemática que trajo ciertas consecuencias, sobre todo en el tipo de relaciones que solía establecer. Sin embargo, hoy la conductora de televisión mira la vida desde otra perspectiva, motivada por los notables cambios que ha logrado consolidar, y dispuesta a darlo todo para enfrentar cualquier eventualidad. Lo cierto es que hoy disfruta compartir estas experiencias con todos sus seguidores, a quienes a manera de consejo busca motivar para cada día ser mejores personas.

“Debo decirles que yo viví así mucho tiempo, queriendo tener una imagen reconocida y esperando que la gente opinara bien de mí. Lamentablemente, esta búsqueda sólo me llevó a estar en relaciones muy tóxicas, aguantar violencia y sobre todo situaciones que lastimaban mi autoestima. Todo, con tal de mantener una imagen de mujer fuerte y exitosa…”, dice Ingrid durante los primeros minutos del video que recientemente dio a conocer a través de su canal de YouTube.

En ese espacio, Ingrid invitó a sus seguidores a reflexionar sobre este tipo de actitudes, haciendo una clara analogía de lo que ocurre en otros terrenos. “Un vendedor entrega un bien a cambio de dinero, hay un intercambio de intereses, entonces, soportar ciertas cosas a cambio de una aparente estabilidad emocional, ¿no es venderse como persona? ¿realmente vale la pena luchar constantemente por sobrevivir? ¡Sí! Todos tenemos necesidades económicas y emocionales, pero no podemos apoyar situaciones de violencia y mucho menos cuando los violentados somos nosotros…”, aseguró.

Ingrid, quien desde que dejó la televisión ha apostado todo por emprender y explorar otros terrenos, como la escritura, confesó cómo cambió su vida desde que decidió poner punto final a esta circunstancia, que le impedía mirarse con claridad así misma. “El día que me cansé de recibir ese trato, de regalar mi poder, cuando dejé de escuchar las voces exteriores que me debilitaban, cuando comencé a sanar cada una de mis células, cuando dejé de condenar o culpar a los demás por lo que me pasa a mí, ese día me di cuenta de algo que es muy importante: Soy mucho más de lo que la gente puede opinar de mí, descubrí mi valor y comprendí que el único camino posible es el del autoconocimiento…”.

Finalmente, la también cantante reiteró la importancia de dar este tipo de giros siempre que sea necesario, pues de acuerdo con su propia experiencia, todo cobra un nuevo sentido cuando se pasan por alto las opiniones y las duras críticas de otras personas, como a ella le ocurrió. “Ese día, dejé de vender mi vida y pude ver cómo las máscaras de todo el mundo cayeron. Comencé a ver las cosas de las personas, así como son, empecé la mejor relación de amistad que he tenido en mi vida, la relación conmigo, con mis vacíos, pero también con mis más grandes talentos…”, aseguró.

