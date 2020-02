Tras su paso por Harvard, Yalitza Aparicio comparte las fotos del inolvidable momento

A casi un año de aquel gran episodio que vivió en la ceremonia de los Premios Oscar, Yalitza Aparicio sigue consolidando sueños. Esta vez, la actriz hizo acto de presencia nada más y nada menos que en la Universidad de Harvard, una de las instituciones de mayor reconocimiento a nivel internacional, y la cual recibió a la joven con todos los honores. Y aunque su cita ocurrió apenas hace unos días, la protagonista de Roma ha revelado imágenes inéditas de ese inolvidable instante, que le mereció todas las ovaciones por parte de quienes fueron testigos de su esperada intervención.

Y es que como ya se había anticipado, Yalitza sería una de las ponentes de la MX Conference, organizada por la Harvard University Mexican Association of Students, una noticia que acaparó toda la atención desde el primer instante, aunque la actriz se mantuvo muy reservada al respecto. Por esa razón, dio la sorpresa a todos sus seguidores, al mostrar imágenes de su paso por esa institución, posando junto a algunos de los estudiantes, todos sonrientes y disfrutando de esta experiencia que sin duda hoy es parte de sus inagotables éxitos.

Por si fuera poco, hizo una breve descripción del momento, destacando el principal motivo de su visita a Harvard, una importante ponencia en relación con los temas a los cuales desea dar voz, y qué mejor que este foro. “Otra experiencia más y ahora fue en Harvard. El tema de discriminación nos incumbe a todos”, escribió al pie de las imágenes, que han recibido miles un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores, así como miles de “me gusta”, entre ellos el de la actriz Marina de Tavira, con quien compartió créditos en Roma, dirigida por el director Alfonso Cuarón.

Cabe destacar que, para esta ocasión, Yalitza lució tan guapa como siempre, cuidando cada detalle de su look formal, perfecto para esta cita tan especial que la ha llenado de gratificaciones. Recordemos que no es la primera vez que ella forma parte de eventos de gran relevancia, pues además se ha desempeñado como embajadora de la buena voluntad por la UNESCO. Y no solo eso, pues también ha sido vocera de causas en pro de la mujer, como ocurrió en julio de 2019, cuando presentó la campaña Cero Violencia Contra las Mujeres en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

Lo cierto es que 2020 es un año lleno de grandes retos para Yalitza, quien a pesar de ser una de las figuras más reconocidas a nivel internacional, asegura que su amor por la docencia sigue muy presente. “En muchas ocasiones les he dicho, yo no he dejado de ser maestra. Sí, estoy aquí, soy actriz, pero también le estoy enseñando a la gente a través del ejemplo que se pueden hacer las cosas y cómo se pueden hacer…”, dijo en días pasados al programa televisivo Hoy.

