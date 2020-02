Itatí Cantoral sorprende a sus seguidores al mostrarse espectacular en bikini

Como nunca antes, Itatí Cantoral se mostró en su cuenta de Instagram donde causó revuelo al publicar, por primera ocasión, una foto en bikini. Si bien en el pasado la actriz ya había compartido imágenes de sus visitas a la playa en bañador, jamás había dejado ver su cuerpo en un diminuto diseño, como el que compartió recientemente.

Ataviada en un bikini rosa, la actriz dejó ver el resultado de su disciplina y provocó todo tipo de halagos por parte de sus más de un millón de seguidores que reconocieron su seguridad, pues cabe destacar que para esta imagen no recurrió a ningún tipo de filtro, por lo que mostró su belleza natural a su máxima potencia: “Quisiera ser un pez y vivir en el mar”, fue la frase que eligió para publicar la tan comentada imagen que ya rebasa los 98 mil likes.

La popular foto formó parte de una improvisada sesión para la que posó la actriz durante sus últimas vacaciones en la playa, pues previo a compartirla, ya había publicado otras dos instantáneas en la que aparece mostrando sólo la parte superior del bikini, mientras se cubre con lo que parece ser un vestido de mezclilla. Según reveló Cantoral, la autora de estas espectaculares fotos fue su hija María Itatí.

Con 44 años de edad y tres hijos (los gemelos José Eduardo y Roberto Miguel, de 19 años de edad, y María Itatí, de 11), Itatí Cantoral deja claro que es la disciplina lo que la mantiene guapísima. Aunque al mirar su delineada figura pensaríamos que es una aficionada del ejercicio, el año pasado, durante su visita a Netas Divinas reveló que si bien, sí tiene el hábito, no ha sido fácil: “A veces me da muchísima flojera hacer ejercicio, pero ese si es un hábito con el que siempre he luchado, pocas temporadas he dicho ‘¡qué padre!”, dijo en aquella ocasión.

Ante la confesión de Itatí, Paola Rojas la cuestiono, “Entonces, ¿cómo le haces para verte tan guapa?”, a lo que contestó: “Porque lo hago, yo soy una mujer que se martiriza, soy una mujer que sí hace hábitos, porque si no te haces hábitos siento que la vida se te empieza a complicar y no logras objetivos importantes; entonces, siempre trato de ponerme hábitos, pero me cuestan trabajo”, explicó en aquella ocasión.