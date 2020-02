Así responde Michelle Renaud a la pregunta que más suelen hacerle después de su cirugía

Por primera vez, desde que tomó la decisión de someterse a una cirugía para retirar los implantes de seno que se colocó nueve años atrás, Michelle Renaud se reencontró con la prensa. Y es que este tipo de acontecimientos podría resultar complicado para muchos famosos, sin embargo, la actriz asumió con total madurez la situación, en la que no se salvó de ser cuestionada por este procedimiento del que dio detalles días atrás en sus redes sociales. Y claro, ella respondió con total madurez, expresando su firme posición y descartando que este cambio pueda repercutir de alguna manera en su trabajo.

“Mi primer encuentro con la prensa ahora que me acepte así, tal cual como Dios me hizo. ¡Y me encanta!, sobre todo, por tener a ese hombre a mi lado.”, escribió la estrella en las primeras líneas de esta publicación, que acompañó de una fotografía posando en la alfombra junto a su amado Danilo Carrera. En la postal aparecen ambos abrazados y posando de lo más sonrientes, aunque destaca la expresión de Michelle, quien está enteramente orgullosa de haber dado este importante paso que ha cambiado su perspectiva de manera rotunda.

Tan sincera como suele ser, la protagonista de telenovelas como Hijas de la Luna, habló de aquellos detalles en los que la gente y la prensa suelen poner atención cuando platican con ella, algo que simplemente le provoca algunas dudas, aunque siempre tiene respuestas puntuales para ello. “Pero hay algo que me saca de onda, lo que más me pregunta le gente y la prensa es si no me da miedo que no me vuelvan a contratar por no tener ‘bubbies’. Mi respuesta puntual es... ‘no quiero trabajar con nadie que me contrate solo por tener bubbies y no, no creo que afecte para nada mi trabajo, si acaso empezaré a tener más porque hoy ya me siento ¡súper segura de mí misma y muy feliz de ser quien soy!”, comentó.

Al mismo tiempo, Michelle aprovechó para aclarar que si bien no está en contra de los procedimientos estéticos, si hay un aspecto que no se debe descuidar. “Aprovecho este post para decirles que el @breast_implant_illness existe, y que quise contar mi historia no por estar en contra de las operaciones (ya que yo me operé), más bien para que haya mayor información acerca del tema. No a todas las mujeres les pasa, pero si tienes implantes y tienes síntomas, vale la pena checarte y, sobre todo, quienes se quieren quitar o solo cambiar los implantes es muy importante que acudan con un cirujano plástico que sea experto en explantar, con el propósito de que no les dejen la cápsula con silicón adentro, como me pasó a mí...”, reveló.

Finalmente, Michelle reiteró la importancia de la aceptación propia, haciendo un llamado a todas las mujeres para ser conscientes de este hecho, el cual hoy celebra por todo lo alto, un cambio tan significativo en su vida por el cual recibió el apoyo incondicional de sus seres queridos. “Y a todas las que ahora lucimos un cuerpo sin tanto busto o plano, quiero decirles que ¡nos vemos hermosas! ¡Todas las mujeres somos perfectas y muy bellas, así tal cual y no hay excepciones! Disfrutemos nuestro cuerpo”. Por supuesto, Danilo replicó este mensaje en su cuenta de Instagram, y no dudó en reiterarle su apoyo como lo hizo desde un inicio. "Y sin darme cuenta sacaste la mejor versión de mi. Gracias por hacerme mejor y enseñarme tanto".

