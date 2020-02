¿Quiere tener hijos? Ana Brenda se sincera y responde

En medio de su descanso de la pantalla chica, Ana Brenda Contreras se mantiene en contacto con sus fans a través de Instagram donde, ayer, realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la que se sinceró y reveló si entre sus planes está el convertirse en mamá. La actriz admitió que sí le gustaría tener hijos, pero no es un deseo a corto plazo, también reconoció que desde muy pequeña ha tenido el instinto maternal muy despierto y que le encantan los niños.

Como parte de su respuesta, Ana Brenda aseguró que el rol de ser madre es una elección muy personal y no debería ser una obligación: “Creo que no tengo que serlo, ¡nadie!, me gustaría sí, tal vez, puede ser, en algún momento de la vida”, comentó. Entre las 10 preguntas que respondió también figuró la que hacia referencia a si creía en el amor a primera vista, un cuestionamiento que contestó así: “Creo en la atracción a primera vista, creo en la química, pero el amor es otra cosa”.

Esta no es la primera ocasión que la actriz habla de la posibilidad de tener hijos, en agosto de 2018, reveló a la cámara de ¡HOLA! Tv que siempre ha sido muy maternal: “Siempre he sido super niñera, soy la mejor tía, la mejor madrina, los consiento mucho, los quiero mucho y siempre he tenido el instinto maternal a flor de piel, lo que pasa es que trabajo mucho, cuando pueda darme un espacio, pues ya veremos qué pasa”, explicó en aquella ocasión.

Al parecer, Ana Brenda tiene muy claro que cuando el momento de ser madre llegue, quiere tener la oportunidad de vivirlo al máximo, situación que, por este momento, no puede ser debido a que se encuentra en un muy buen momento profesionalmente, así lo dijo en 2017, durante una entrevista para Suelta la Sopa: “Yo siempre he tenido un instinto maternal, pero también tengo una gran responsabilidad como ser humano y como mujer y yo no voy a tener hijos hasta que no tenga el tiempo para dedicarme a cuidarlos y a ser responsable y a criarlos como yo considero, pero en instinto maternal, siempre, siempre lo he tenido”, comentó.

