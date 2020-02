Mónica Noguera acaba con la polémica por su mensaje en redes sobre una entrevista con Memo del Bosque

El primer encuentro que Memo del Bosque sostuvo con sus amigos más entrañables en casa el pasado 2 de febrero, con motivo del Super Bowl, y tras el duro tratamiento médico al que se enfrentó, estuvo colmado de anécdotas. Y precisamente, a esta importante cita no pudieron faltar Mónica Noguera y Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, quienes en complicidad con Memo se tomaron unos minutos para aclarar una situación que, en días pasados, generó diversas reacciones a partir de un comentario hecho por Noguera, en referencia a las entrevistas que el productor televisivo concedió en exclusiva a los programas Hoy y De Primera Mano.

Fue Mónica quien durante la emisión del 4 de febrero del programa de espectáculos del que forma parte abordó la situación, recordando el origen de toda la polémica: la publicación que hizo en una foto que Memo dio a conocer en las redes sociales de su entrevista con ‘El Burro’, y en la que ella asegura que la escenografía de su charla es mejor que la que se aprecia en la imagen. Sin embargo, todo eso se trató de una broma entre amigos y qué mejor que ellos para despejar cualquier duda. “En esta fiesta, el Burro Van Rankin y yo aprovechamos para aclarar, era una broma que hice por nuestras entrevistas a Memo del Bosque… era una broma, pero algunos medios ahí como que lo tergiversaron y pensaron que yo estaba como con un tono agresivo, pero ya lo aclaramos aquí…”, dijo la conductora.

Y eso no fue todo, porque segundos después apareció en pantalla un video grabado en el jardín de la casa de Memo del Bosque con las palabras de ‘El Burro’ Van Rankin, “dando la cara” por su amiga Mónica, quien permanece a su lado mientras él da una explicación. “Señoras y señores, quiero decirles que hace unos días hice una entrevista a Memo del Bosque, dio dos entrevistas, una para Hoy y otra para el programa de mi querida ‘Mona’, Mónica Noguera, De Primera Mano, somos amigos de toda la vida, que yo sepa nunca nos hemos peleado en la vida…”, dijo el conductor de lo más relajado.

‘El Burro’ ahondó en sus palabras para poner punto final a esta polémica, apoyando enteramente a su amiga, a la que conoce desde hace varios años. “A mí me dio la entrevista primero (Memo), luego a ella, pero ella dentro de sus bromas dijo, ‘la mía salió mejor, la escenografía’, pero lo hace broma porque somos grandes amigos, las únicas dos entrevistas que (dio) fue a ella y a mí, lo que importa es la salud de mi querido Memo del Bosque…”, dijo Van Rankin en el clip. Por supuesto, Mónica no guardó silencio y agregó: “Ya no se enojen, era chiste local…”.

Lo cierto es que este instante de risas y convivencia no pudo haber resultado mejor sin el apoyo de Memo del Bosque, quien fue el “el camarógrafo” encargado de capturar estas declaraciones, así lo evidenció la misma Mónica, quien ha tomado toda esta situación con muy buena actitud. “Me pusieron a trabajar a parte los dos, imagínense…”, dijo Del Bosque, que aparece durante unos segundos, usando un cubrebocas y gafas de sol.

