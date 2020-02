Inés Gómez Mont a su esposo en su aniversario: ‘Siempre serás mi más preciado regalito del cielo’

A cinco años de haberse dada el “sí, acepto”, Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga siguen tan enamorados como el primer día. Con motivo de su aniversario de bodas, la conductora recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un lindo mensaje a su esposo, con quien comenzó a escribir su historia como marido y mujer, un 3 de febrero de 2015, en una íntima boda donde los cuatro hijos mayores de ella y el hijo mayor de él, fueron los testigos más tiernos.

Con un álbum en el que compiló las fotos más especiales, al lado de su esposo, Inés escribió: “Por muchos, muchos, muchos años más a tu lado. Sé que no te gusta que te suba a mis redes, pero hoy es una ocasión especial porque cumplimos un año más de casados y aunque ya te lo dije a ti en secretito, quiero que sepas lo inmensamente feliz que me haces todos los días. Gracias por ser mi mejor compañero de vida y por nunca soltarme la mano, en las buenas, en las malas y en las mejores, que nos esperan. Eres y siempre serás mi más preciado regalito del cielo. Te amo como jamás imaginé amar a alguien. ¡Feliz aniversario mi amor!”.

Esta no es la primera ocasión que Inés revela que su esposo no es fan de aparecer en su cuenta de Instagram; sin embargo, la ocasión lo ameritaba y ella no quería dejar pasar esta importante fecha, para agradecerle por toda la felicidad que le ha brindado durante estos años en los que, a la familia de cinco hijos con la que comenzaron (Mayito, de él e Inesita y los trillizos, de ella) han sumado dos nuevos integrantes, Bosco, de cuatro años de edad y María, la bebé de la casa, de apenas un año.

Desde que comenzó su matrimonio, Víctor le ha demostrado a Inés su amor incondicional, apoyándola en todas sus batallas; la más reciente, la última operación a la que se sometió para que le fueran retirados dos tumores que se alojaban en su cabeza. Tras una larga convalecencia, en diciembre pasado, la conductora retomó sus actividades, no sin antes agradecerle a su marido por su apoyo.

Tras superar este difícil episodio, Inés dedicó un sentido mensaje a Víctor Álvarez, a quien le agradeció por nunca soltar su mano: “Agradezco especialmente a mi esposo, quien siempre ha sido mi fuerza y mi impulso para todo. Gracias por hacerla de papá y mamá todos estos meses. Sé lo cansado que estás, esta prueba para ti también fue muy difícil. Sabía que actuabas cuando me veías mal o débil con una sonrisa llena de esperanza y que jamás perdiste la fe de que todo saldría bien, aunque en tus ojos notaba una enorme preocupación y aun así jamás te quebraste y siempre me diste fuerzas y muchos motivos para levantarme y darlo todo”, le escribió a finales del 2019