José Eduardo Derbez opina de la soltería: 'He aprendido a conocerme mejor estando solo…'

Han pasado ya varios meses desde que José Eduardo Derbez puso punto final a su relación amorosa, una etapa de su vida que concluyó en los mejores términos y sobre la cual ha hablado en distintas ocasiones, como cuando dio a conocer la noticia a través de un comunicado de prensa. Sin embargo, hoy el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo reflexiona acerca de la soltería, al mismo tiempo en que tiene clara su postura en cuanto a lo que desea en el terreno sentimental, sin dejar de reconocer la complejidad que implican los temas amorosos.

De lo más transparente en relación con algunos aspectos de su vida personal, esta vez el también actor habló de cómo le ha sentado la soltería, y de aquellas circunstancias que puede destacar de este periodo que ha sido de constantes cambios. “Ahorita ando soltero y he aprendido a conocerme mejor estando solo…”, dijo en entrevista con el diario mexicano Milenio. En ese mismo espacio, y con el sentido del humor que lo caracteriza, expresó una de sus grandes preocupaciones. “Aunque me está dando miedo porque me estoy acostumbrando mucho y no quiero ser tío solterón con gatos…”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si cree o no en el amor, José Eduardo fue sincero, al mismo tiempo en que reconoció lo satisfactorio que puede ser para muchas personas vivir esta etapa. “Cada vez menos (cree en el amor), pero sí. Yo creo que el amor lo puedes encontrar de diferentes formas y en muchos lugares, aparte a todos nos hace bien tener amor…”, dijo durante esta charla, en la que además confesó si es o no romántico. “¡No! Soy súper penoso, casi nunca me acerco. Siempre espero a que se acerquen, porque cuando intento conquistarlas siempre termino regándola…”, dijo.

En otra ocasión, días después de anunciar el fin de su relación, él mismo ahondó en aquellas circunstancias que en un futuro le gustaría vivir, aunque admite que todo debe ser a su debido tiempo. “A mí sí me gustaría casarme, tener una familia, pero como lo he dicho todo este tiempo, ahorita no, yo creo que más adelante, todo a su tiempo. Ahorita soy un polluelo que está saliendo del capullo, un polluelo medio traqueteadón, pero va saliendo del capullo”, explicó meses atrás a las cámaras del programa televisivo Hoy.

Fue a principios de septiembre de 2019 cuando José Eduardo destapó la noticia de su rompimiento definitivo con la modelo Bárbara Escalante, esto tras cinco años de noviazgo. “A todos nuestros amigos. Quiero hacer de su conocimiento que Bárbara Escalante y yo hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, más no significa que no sigamos conservando una gran amistad, pues Bárbara es una mujer en toda la extensión de la palabra…”, dijo en aquel momento, algo que ha sido evidente, pues ante ciertos rumores el joven siempre ha puesto en alto la buena relación de amistad que mantiene con su ex.

