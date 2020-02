Tras su tratamiento, Memo del Bosque celebra la vida con amigos

De muy buenos ánimos, Memo del Bosque abraza este instante en el que escribe las páginas de una nueva etapa, tras dar a conocer en días pasados que hoy se encuentra “completamente limpio” del linfoma de Hodgkin que le fue detectado en 2017. Sin embargo, el productor de televisión continuará puntual con sus tratamientos médicos los próximos meses, aunque sin descuidar esa parte de su entorno personal de la convivencia con sus amigos y seres queridos, lo cual se ha vuelto un pilar fundamental en su vida. Y claro, qué mejor pretexto que el pasado Super Bowl para organizar una entrañable reunión en casa, en la que Del Bosque se dejó consentir por todos aquellos que han formado parte de su historia.

Orgulloso y rodeado de amor, Memo compartió imágenes del encuentro al que se dieron cita varios famosos, quienes han estado muy pendientes de su estado de salud a lo largo de este tiempo. “Grandes amigos, compartiendo el Super Bowl en casa, mi primera reunión del año, gracias a Dios”, se puede leer en la primera foto que dio a conocer en redes sociales, en la que aparecen el productor Juan Osorio, Eduardo Videgaray, Vica Andrade y Mónica Noguera, tan solo por mencionar a algunos de los asistentes, que posaron de lo más sonrientes junto a su entrañable amigo.

Por supuesto, fue tan grande la emoción por este acontecimiento familiar, que Memo no dejó de revelar varias imágenes de esta importante cita con sus amigos en casa, e incluso se tomó un tiempo para posar con algunos de ellos, como lo hizo con Natalia Téllez o Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, con quien recientemente tuvo una charla a corazón abierto en el programa televisivo Hoy, espacio en el que hace unos días dio detalle de cómo se encuentra en este momento. “Estoy feliz con esta noticia que me acaban de dar, de que estoy completamente limpio ahorita, habrá que seguir un proceso de estarte cuidando cada seis meses, de ponerte una serie de vacunas, de vitaminas y de cosas, pero es la primera vez en tres años que me dicen ‘no tienes nada’…”, dijo en aquella ocasión.

De la misma manera que Memo, su esposa Vica también expresó lo mucho que la llenó de alegría esta reunión en casa, que más allá de todo tuvo como principal objetivo rodear de amor al padre de sus hijos, quien desde el primer instante se mostró dispuesto a no bajar la guardia en su lucha contra la enfermedad. “Ayer fue un día muy especial, celebramos la vida, la salud, el amor, la amistad. Gracias Dios por el milagro que solamente tú podías hacer en la salud de Memo, la gloria y honra para ti Jesús, porque al que cree todo le es posible. Todo tu poder y amor se manifiesta en nuestras vidas. Gracias por tanto amor”, escribió.

Por ahora, Memo está preparado para vivir el presente al máximo, tal cual lo confesó en una reciente charla con Mónica Noguera para De Primera Mano, a quien reveló parte de sus planes a futuro no solo en el ámbito personal, sino también en lo personal. A la par, permanece pendiente de la evolución de su estado de salud, siguiendo al pie de la letra con las indicaciones médicas. “Sé que no tengo nada, por las quimios, que me pusieron muchas para borrar todo eso y poder hacer el implante, pero que espero que en seis meses me haga otro PET y no haya nada, porque entonces ahí ya trabajó el implante y las células nuevas, y la nueva médula que tienes fue lo que trabajó, es como cambiar la tierra de tu jardín… eso es lo que espero que pase acá, que ya no salga nada…”.

