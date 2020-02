Ashton Kutcher rompe el silencio tras la publicación del libro de Demi Moore y habla de sus hijas: ‘Nunca dejaré de amarlas’

La pareja que conformaron en su momento Ashton Kutcher y Demi Moore fue una de las más famosas de Hollywood. Cuando se casaron, la actriz ya tenía tres hijas, fruto de su matrimonio con Bruce Willlis: Rumer, Scout y Tallulah. El actor, que en ese entonces no tenía ni 30 años, las vio crecer, pues las conoció cuando apenas eran unas niñas y al momento de separarse de la estrella de Ghost, eran ya unas jovencitas. Si bien han pasado ya varios años desde la ruptura de estos famosos, el protagonista de The Ranch ha reconocido que sigue prevaleciendo el amor y el cariño hacia las hijas de su ex pareja, declaraciones que han llamado la atención al tratarse de las primeras que ha dado tras la publicación del libro de Demi, en el que ella hizo fuertes revelaciones sobre su vida conyugal.

A sus 41 años, Ashton está casado actualmente con Mila Kunis, madre de sus dos hijos. No obstante, el actor no olvida lo vivido con Demi, pues estuvieron casados entre 2005 y 2013, tiempo en el que convivió con sus hijas. “Fueron ocho años. Tallulah tenía ocho o nueve años, ella era la más joven. Rumer tenía 12 o 13 años cuando comenzamos a salir. Cuando nos estábamos divorciando, Tallulah se estaba graduando de la escuela secundaria”, recordó la estrella de That '70s Show en entrevista con Marc Maron para su podcast WTF. “Estaba ayudando a criar adolescentes”, continuó.

“Las amo. Nunca dejaré de amarlas, respetarlas, honrarlas y alentarlas para que tengan éxito en lo que sea que estén buscando”, aseguró Ashton. Sin embargo, el actor señaló que no obliga a sus ex hijastras -que actualmente tienen 31, 28 y 26 años- a convivir con él, pues está consciente de que pese al fuerte vínculo que los unió, no es su padre. “Creo que lo intentas… pero al mismo tiempo no soy su padre”, dijo antes de deshacerse en halagos hacia el papá de las jóvenes. “Nunca intenté ser su padre. Siempre respeté y honré a Bruce, y creo que es un ser humano brillante y un hombre maravilloso”, comentó Kutcher, quien en más de una ocasión fue retratado junto a Willis al asistir a eventos con Demi y sus hijas.

Afortunadamente, las hijas de Demi han querido mantener el contacto con quien fue la pareja de su madre, situación que el actor celebra. “Si no quieren un compromiso conmigo, no voy a poner esa presión sobre ellas, pero todas lo hacen y es genial”, señaló. Y es que, al hablar de su actual relación con la actriz de 57 años, Ashton asegura que “todo está bien”, sin embargo admitió que ya no conviven.

Esta entrevista es la primera en la que el actor habla de su relación con Demi, luego de que ella hiciera una serie de fuertes revelaciones en Inside Out, sus memorias, incluidas algunas sobre vida íntima con Ashton. El actor no se había referido directamente hacia la actriz desde entonces, aunque hubo un tuit que muchos consideraron como una reacción velada a lo expuesto por Moore sobre su matrimonio con él: "Estaba a punto de presionar el botón para publicar un tuit realmente sarcástico. Luego vi a mi hijo, a mi hija y a mi mujer y lo borré”, escribió en septiembre pasado en Twitter. Entre las confesiones dadas a conocer en el libro, la intérprete dio a conocer que estuvo embarazada de Kutcher, pero que desafortunadamente perdió al bebé a los seis meses de embarazo.

