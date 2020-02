La amorosa reacción de Danilo Carrera a la decisión de Michelle Renaud de revertir una cirugía plástica

Después de que Michelle Renaud compartió en su cuenta de Instagram un video en el que dio a conocer que, tras 9 años, decidió retirarse los implantes de senos que se colocó cuando comenzó su carrera como actriz. En este clip, la actriz quiso reconocer a uno de sus principales apoyos en este proceso: su novio Danilo Carrera. Según se aprecia en el video, el actor no sólo aplaudió su decisión, también se convirtió en su enfermero más cariñoso.

Según contó Michelle, tras tomar la decisión de operarse, el apoyo de su novio y su familia fue crucial y así lo dejó ver, en la parte del clip, en la que aparece antes de entrar al quirófano, con su tía y de Danilo, quien la llenó de besos antes de que comenzara su operación: “El apoyo de mi familia fue muy importante para mí. No tener que escuchar a nadie que me cuestionara el quitármelas, ni que me dijeran que me iba a ver plana. Gracias”, escribió sobre el video.

Michelle quiso hacer hincapié en la posición que adoptó Danilo en todo este proceso, pues fue él quien la ayudó, no sólo con cuestiones de la recuperación, también en el aspecto sentimental, ya que su amor incondicional la hizo sentir mucha seguridad al momento de dar este paso: “Gracias mi amor por apoyarme, cuidarme y hacer que me guste tanto esta nueva versión de mí. Te amo, me hiciste todo el proceso más fácil”, dio a conocer la actriz.

En el momento en el que la actriz agradece en el video la actitud de Danilo, se escucha decirle entre besos al actor: “Te voy a seguir amando. Te amo así, sin más, te amo”. En todas las parte de este clip donde aparece el actor, lo vemos muy atento con Michelle, besándola, abrazándola y demostrándole que está completamente enamorado de ella y que también apoya la belleza natural, que es el principal mensaje que Michelle quiere transmitir.

