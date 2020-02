De lo más sincera, Jacky Bracamontes habla del duro periodo de depresión por el que atravesó

En un acto de sinceridad, Jacky Bracamontes abrió su corazón sobre la difícil circunstancia por la que atravesó años atrás a raíz del fallecimiento de su único hijo varón, Martín. Y es que la conductora de televisión confesó parte de las consecuencias que derivaron de ese episodio, que repercutió inmediatamente en sus emociones por un periodo de varios meses. Sin embargo, ella recuerda que en medio de la tempestad, tuvo que llenarse fortaleza para salir adelante, pues al mismo tiempo tenía que brindar todo el amor y cuidados a su hija Jacky, quien era entonces una bebé.

Fue durante su participación en el programa Netas Divinas, del cual es conductora, en donde la tapatía tocó el tema, esto luego de que tanto a ella como a sus compañeras de emisión se les preguntara si en algún momento de su vida habían estado deprimidas. “Cuando murió mi bebé, yo estuve mucho tiempo deprimida…”, respondió Jacky sin más rodeos, en este espacio en el que ya en otras ocasiones ha compartido varios aspectos de su vida personal, como el de la convivencia con sus hijas, el de la dinámica en su matrimonio con Martín Fuentes, y hasta de algunos amores del pasado.

Pero Jacky aprovechó el espacio para ahondar en sus palabras y dar detalles de lo que vivió en aquel instante, en el que logró dar pasos firmes para sobreponerse del duro golpe, plenamente consciente de la gran responsabilidad que tenía que asumir en ese momento. “Llorando, llorando, un mes llorando todos los días, pero mi depresión duró más. Ya no llorando todos los días, fácil un año de que estaba blue y eso que le echaba ganas por mi Jackyta, pero sí fue una depresión muy fuerte…”, dijo.

Lo cierto es que para Jacky este es un acontecimiento que la ha marcado de manera profunda, tanto así que a varios años de lo ocurrido hoy lo asume con plena madurez. “Mucha gente me pregunta que si ya superé lo de la muerte de mi bebé y, la verdad, hasta ahora entendí que es algo que no voy a superar nunca, se aprende a vivir con eso, con ese dolor, pero nunca se supera y eso que yo nunca lo conocí, no me imagino la gente que tiene esa desgracia de haber perdido un bebé que conoció, es algo muy duro”, dijo en días pasados durante su charla en el programa de Roger González Presenta.

Por ahora, Jacky se concentra en sus proyectos profesionales, viviendo al máximo cada instante junto a su adorada familia y contando con el apoyo incondicional de su esposo, Martín Fuentes, quien ha sido su mayor cómplice a lo largo de estos años. Al mismo tiempo, confía en que su pequeño Martín, es un “angelito” que los cuida desde el cielo, una explicación que le ha dado sentido a esta situación de la que hoy habla con total apertura.

