Yadhira Carrillo habla de una ex pareja de Juan Collado con mucho cariño

Puntual a su cita, Yadhira Carrillo hizo acto de presencia en el Reclusorio Norte ­­­­­para visitar a su esposo, Juan Collado, y como ya es costumbre, se tomó unos minutos para conversar con la prensa. Lo cierto es que esta ocasión fue muy distinta a las otras, pues de manera inesperada la actriz hizo una revelación sobre el pasado sentimental de su esposo, y no solo eso, pues habló de uno de los ex amores del abogado, una guapa mujer a la que se refirió con mucho cariño. De esta manera, la estrella de telenovelas puso punto final a las dudas que han surgido en torno a su historia de amor, asegurando que cuando conoció a Collado él era un hombre libre de compromisos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“Juan ya había tenido una novia de TV Azteca para entonces, que es guapísima y que respeto y quiero muchísimo, que es Edith Serrano…”, dijo en entrevista con los medios, retomada por el programa televisivo Suelta La Sopa. Y es que Yadhira reveló que tiempo después de esa etapa, ella y Juan comenzaron a escribir las páginas de su romance, un acontecimiento que ocurrió de manera gradual. “Ya, después de que ellos fueron novios, todavía pasaron unos meses y luego fue esto que lo conocí en Acapulco, y todavía pasaron seis meses cuando me habló Juan: ‘te invito a salir’ (le dijo el abogado). Yo estaba haciendo una novela, y yo ‘es que estoy haciendo novela, no puedo’…”, recordó.

Sin embargo, por aquellos años Juan no perdió las esperanzas de conquistar el corazón de Yadhira, pues la protagonista de telenovelas como Amarte es Mi Pecado o La Otra, reconoce que su ahora esposo nunca se dio por vencido, tanto así que con el paso del tiempo todo comenzó a tomar forma, hasta que ambos dieron un paso definitivo. “Y siguió y siguió y entonces ya salimos, salimos un mes entero, todos los días, y después Juan presentó a su familia con mi familia de sorpresa, muy lindo y ahí me dio un anillo de compromiso…”, recordó con una gran sonrisa.

VER GALERÍA

Y para no dejar lugar a dudas, Yadhira reiteró lo importante que fue para ella dar el “sí” a Juan Collado siendo él un hombre libre de cualquier compromiso, esto ante las interrogantes que han surgido a lo largo de varios años. “No hubiera podido andar con Juan Collado un solo segundo si él estuviera todavía comprometido con alguien o en una relación con alguien, para nada…”, aseguró la actriz, que contrajo matrimonio con el abogado el 31 de marzo de 2012, en una exclusiva ceremonia que reunió a sus familiares y amigos más cercanos.

Por ahora, Yadhira permanece atenta a la situación legal de su esposo, quien permanece en prisión desde el pasado 10 de julio de 2019, aunque no pierde las esperanzas de que muy pronto él pueda estar de vuelta en casa. Recordemos que en días pasados, se dio a conocer que un juez federal ordenó el cierre de la investigación complementaria del proceso que enfrenta, a lo que Carrillo no dudó en reaccionar. “De entrada ya sabemos que en la investigación que ya se le hizo salió perfecto… No pueden pedir prisión porque en la investigación salió todo exacto y perfecto, por supuesto, es lo que estamos esperando (que lo absuelvan)”, dijo a los medios de comunicación.

VER GALERÍA