Danna Paola le dice ‘adiós’ a un entrañable personaje que Aracely Arámbula extrañará

Siempre un adiós es difícil y más cuando se trata de despedirse de una etapa, situación que acaba de experimentar Danna Paola quien, anoche, cerró un ciclo en la telenovela La Doña, donde concluyó su papel de Mónica. A sólo unas semanas del estreno de la segunda temporada de esta historia, la actriz le dijo adiós a este personaje, al que le dedicó con sentido mensaje en Instagram: “Siempre te amaré, hasta siempre Mónica, gracias por tanto”, escribió como descripción de un álbum de imágenes donde compartió sus últimas escenas en este proyecto, en el que participó en gran parte de la primera temporada.

Tras esta publicación, Danna demostró que despedirse de Mónica no sólo fue difícil para ella, también para pues, estas fotos generaron más de 1 millón 300 likes, una cifra que demuestra la popularidad que maneja la actriz en redes sociales. En La Doña, el personaje de Danna interpretaba a la hija de Altagracia Sandoval, papel que realiza Aracely Arámbula quien, aprovechó el post de la actriz, para dedicarle unas sentidas líneas de despedida.

Después de la desgarradora escena con la que Altagracias se despide de su hija, Aracely reconoció lo difícil que fue esta secuencia cargada de emociones: “Mi niña bella te veo con ese collar y sufro, me dolió el alma perder a mi Mónica, cuando seas mami me entenderás. Mi Danita hermosa, gracias por hacer una maravillosa y única Mónica, orgullosa de ti y de tu enorme talento muy feliz de haberte tenido de hija, te adoro y te deseo llegues más lejos del vuelo que has emprendido desde niña. Mi niña talentosa, gracias por dejarme saber lo que se siente tener una hija, bendiciones siempre y no quise perderte, sigo sufriendo con Altagracia”, escribió Arámbula.

Por otra parte, Danna Paola está por terminar también su participación en La Academia, donde la vemos los domingos dando su crítica a los concursantes, programa donde se ha dado a conocer por sus atinados comentarios. Esta emisión marcó el regreso de Danna Paola a México, luego de una temporada viviendo en Madrid, donde grabó la serie Élite, para Netflix.