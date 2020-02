Tras la tempestad, Memo del Bosque da una importante noticia: 'Estoy completamente limpio ahorita'

Luego de atravesar por uno de los periodos más difíciles de su vida, tras permanecer en total aislamiento por el trasplante de médula al que se sometió, Memo del Bosque hace un recuento de sus días en el hospital, uno de los instantes más duros a los que se ha enfrentado en esta batalla en la que contó con el apoyo incondicional de su familia. En medio de aquella situación y de la incertidumbre por lo que ocurriría con su estado de salud, el productor de televisión recobró los ánimos para salir adelante, una historia que hoy comparte con el corazón en la mano, al mismo tiempo en que, con total transparencia, ha revelado información sobre cómo se encuentra actualmente.

“Estoy feliz con esta noticia que me acaban de dar, de que estoy completamente limpio ahorita, habrá que seguir un proceso de estarte cuidando cada seis meses, de ponerte una serie de vacunas, de vitaminas y de cosas, pero es la primera vez en tres años que me dicen ‘no tienes nada’…”, confesó con plena emoción durante su entrevista con el programa televisivo Hoy, mientras mostraba a las cámaras los estudios del PET (tomografía por emisión de positrones), en las que se da evidencia de la erradicación de los tumores que tenía. “Lo único que puedo decir es orar, tener a Dios contigo, eso te fortalece, eso te da esperanza, te quita miedos…”, agregó.

Durante esa charla, Memo también ahondó en los detalles de cómo vivió ese tránsito tan difícil mientras permaneció internado, en medio de las complicaciones que derivaron a raíz de una bacteria, que logró alojarse en su cuerpo cuando sus defensas se encontraban en ceros. “Hubo muchos momentos en los que yo decía, ‘híjole, esto ya no lo aguanto más’ y luego solo me motivaba y muchos momentos solo en la madrugada o con Vica platicando, que fue la que pudo estar ahí conmigo, se te salían las lágrimas… Yo con una fortaleza tratando de salir adelante, pero de la mano de Dios y decirle, ‘ahora sí que haz tu trabajo y yo ya me entrego y tú decide…’”, recordó.

Sin embargo, a pesar de lo difícil que se planteó el panorama en ese momento sus esperanzas nunca decayeron, siempre refugiado en la fe y teniendo en mente a su familia, quien todo el tiempo le ha dado los ánimos necesarios para luchar por la vida. “Ya en estos 33 días, que es lo peor que he vivido físicamente así de salud, siempre fue ‘tengo que salir de aquí’ y en el momento en que dije ‘Dios, tú tienes el control y estoy en tus manos y tú decide’, no pensando en irme sino con mucha fe de que pudiera salir y había momentos en que decía ‘ya no puedo con esto’, pero al final era la imagen de tus bebés, de tu familia dices ‘siempre he luchado’…”, confesó. “Estuve cerca de irme por la gravedad, pero yo realmente siempre fue ‘tengo que salir, tengo que regresar’…”.

Por ahora, Memo asegura sentirse feliz mientras permanece en casa, recuperándose y rodeado de todo el amor de Vica Andrade y sus hijos, quienes se unieron en oración a lo largo de los días más difíciles, siempre con la esperanza de que poco a poco la situación mejoraría. Entre otras cosas, el productor de televisión reconoce que debido a estos acontecimientos aprendió a valorar las pequeñas cosas de la vida, como el hecho de disfrutar un vaso de jugo de fruta natural, o dormir en la posición que más le gusta cuando se encuentra en casa.

