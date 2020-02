Michelle Renaud y la poderosa razón por la que decidió revertir una cirugía plástica

En un acto de valentía, Michelle Renaud dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que decidió, por salud, retirarse los implantes mamarios que se había colocado hace nueve años, tiempo después de entrar a la televisión. Luego de sentir algunos malestares e informarse de padecimientos que se desarrollan tras la colocación de estas prótesis, la actriz eligió volverse a operar, esta vez, para quitarlos. Orgullosa de su apariencia, Renaud acompañó esta noticia de una poderosa foto y un revelador mensaje, en el que explicó sus razones.

Como pie de la imagen, en la que aparece con el torso desnudo, haciendo una señal con sus manos de que los implantes se fueron. Siempre muy atenta a su intuición y tras solicitarle, a su fallecida mamá, un indicio que la hicieran confirmar su decisión, la actriz revertió la cirugía plástica: “En un sueño me dijeron que tenía ‘veneno en el pecho’ y me hizo mucho click, así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el breast implant iIIness, me impresionó, porque eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos”, escribió.

Además de la sintomatología, Michelle vio en esta acción algo más profundo y así lo explicó: “Tuve 3 pensamientos que me dieron fuerza para volver a ser plana. La estética jamás va a estar por encima de mi salud. ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo amarse a sí mismo y a su cuerpo? y, si llego a tener una hija y es plana, qué mensaje le iba a dar, ¿opérate? (…) Me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio, ni con mi estilo de vida, era poner en riesgo a la mamá de Marcelo”.

La actriz hizo especial hincapié en el cariño con la que su novio, Danilo Carrera, tomó su decisión, pues fue pieza importante en su recuperación: “Mi pareja me apoyo mucho, lo cual agradezco infinitamente”, comentó y en un clip donde vemos al actor muy amoroso con ella, antes de entrar a la operación: “Al rato nos vemos, más hermosa y natural que nunca”, le dice Renaud a su novio. Este video, Michelle reconoce que fue la presión social y sus inseguridades la que la hicieron tomar la decisión de ponerse implantes, pero ahora está convencida de que es algo que se soluciona con trabajo interno y no en el quirófano.

En este video, Michelle compartió parte de su cirugía y recuperación. Con este material, la actriz quiso lanzar un importante mensaje a sus seguidores y emocionada con los resultados dijo: “Tú eres perfecta, así como naciste”. Por último, en su texto, admitió que su nueva imagen la tiene feliz: “Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido, tengo más energía por qué claro, ¡ya no estoy intoxicada!”, finalizó.