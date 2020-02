Primero con papá, ahora con mamá, la hija de Geraldine Bazán actuará en un proyecto de la actriz

Todo indica que Elissa Marie, hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, ha encontrado la inspiración en sus padres. Y es que esta vez la adolescente está más que lista para asumir otro de sus importantes retos, pues ya es un hecho que volverá a actuar, aunque ahora será junto a su mamá. Recordemos que en meses pasados ella dio la sorpresa al aparecer durante una breve participación en la telenovela Soltero Con Hijas, al lado de su papá, una ocasión muy especial pues además estuvo acompañada de su hermanita, Alexa Miranda.

Con total emoción, Geraldine compartió esta grata noticia que las tiene muy emocionadas a ambas, pero prefirió reservarse algunos detalles de lo que próximamente sucederá. “Elissa va a debutar también pero ya les cuento después, eso nada más fue un ‘sneak peek’…”, dijo de lo más sonriente a los medios de comunicación como Suelta La Sopa o El Gordo y la Flaca, durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México. De esta manera, la actriz está dispuesta a apoyar a su hija a emprender sus sueños, organizando todo para que esto sea posible.

Por supuesto, Geraldine habló de cómo ha organizado todo para Elissa pueda incursionar en esta faceta, pero sin descuidar sus estudios, pues ante todo el hecho de que sus hijas asistan a la escuela es una de sus mayores prioridades. “Definitivamente ya tengo en la producción pautado que, entre menos llamados tenga y lo más en fin de semana, para que ella pueda viajar y no pierda clases y demás. En la escuela ya también está hablado, pero pues es una muy buena oportunidad para ella…”, agregó la estrella de telenovelas.

Y claro, la protagonista de Por Amar Sin Ley destacó el gran interés que tiene Elissa por emprender en esta faceta, en la que tendrá la fortuna de permanecer a su lado para escribir juntas esta historia de la que próximamente se conocerán más detalles. “Ella tiene esta cosquillita, de que le gusta, la invitaron a participar y que sea dentro de este proyecto como mi hija entonces está interesante. Es la primera vez que trabaja Elissa, para empezar…”, dijo.

Por supuesto, Elissa, quien acompañaba a su mami en ese momento, aprovechó para platicar de cómo ha tomado esta nueva oportunidad, en la que además ha contado con el apoyo de su papá, quien le ha dado un importante consejo. “Sí (tiene nervios), también con la escuela y todo, voy a intentar casi no faltar… Me dijo (su papá) que pues con él estaba bien, con que la escuela estuviera bien con eso y que encontrara una manera de ir y venir. Él me dijo ‘haz lo que a ti te guste, solo que por favor asegúrate con la escuela, eso es muy importante’…”, confesó.

