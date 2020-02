Aunque no tiene planes cercanos, Angelique Boyer señala: 'El día que sea mamá me retiro y ya está' La actriz reveló que, cuando tenga un hijo, quiere entregarse por completo a la tarea de educarlo

Angelique Boyer nunca ha negado sus deseos de convertirse en madre, aunque sí ha dejado claro que no es un plan que tenga a corto plazo. Recientemente la actriz habló del tema durante una entrevista que sostuvo con Cynthia Urias, a quien le comentó cual es su plan para el día que llegue un hijo a su vida, también aprovechó para expresarle su reconocimiento a todas las mamás que compaginan la labor en casa con lo profesional.

Antes de revelar su plan, Angelique reiteró que no planea escribirle a la cigüeña próximamente: “A mis 31 años no sé, a los 33 todavía lo puedo pensar, ¿me dan chance? (…) La verdad es que sí soy mamá, quiero ser mamá”, aseguró para luego revelar que incluso pensaría en el retiro definitivo de los escenarios: “Yo he trabajado desde los 8 años, entonces el día que sea mamá me jubilo y ya está”.

La actriz aprovechó sus declaraciones para expresarle a las madres trabajadoras un reconocimiento: “Yo me quito el sombrero y aplaudo a todas mis compañeras que pueden hacer todo lo que tú haces Cynthia: tener tres hijos, la carrera que tienes, la mujer tan bella que eres y que tengas una buena actitud y lo bien que te va. Es muchísimo trabajo y yo de verdad admiro a todas mis compañeras que llegan al foro dejando su prioridad allá fuera y tratando de concentrarse en esto. Es para aplaudírselos la verdad”, dijo.

La actriz aseguró que espera que para el momento en que esté lista para la maternidad, también lo esté para decir adiós a su carrera y comenzar a escribir un nuevo capítulo en su vida: “Yo el día que lo haga espero no tener que venir al foro”. Cabe destacar que, desde 2013, Angelique sostiene una relación muy estable con Sebastián Rulli, con quien ha revelado le encantaría tener hijos.

